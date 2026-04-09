Подозреваемых в убийстве чеченки Айшат Баймурадовой в Армении объявили в розыск в России

На сайте МВД России появились карточки розыска Карины Иминовой и Саида-Хамзата Байсарова, которых СК Армении подозревает в убийстве 23-летней чеченки Айшат Баймурадовой. Об этом сообщает кризисная группа СК SOS. В карточках указано, что оба разыскиваются по уголовной статье, однако по какой именно, не уточняется.

Иминова, как следует из базы МВД, разыскивается не только по уголовной статье, но и как пропавшая без вести. В СК SOS отмечают, что это может означать, что ее параллельно ищут родственники или знакомые, которые обратились в российские органы с соответствующим заявлением.

Ранее армянская сторона сообщала, что подозреваемых объявили в розыск еще в ноябре 2025 года, а в декабре направили в Интерпол официальное уведомление и запрос о сотрудничестве — в Россию. По данным СК SOS, на февраль 2026 года ответа от российской стороны Армения так и не получила, хотя по международным регламентам на это обычно отводится около недели.

Айшат Баймурадову убили в Ереване в октябре 2025 года. По версии следствия, Иминова и Байсаров покинули Армению в ночь убийства и скрылись на территории России. Тело Баймурадовой нашли 20 октября в квартире, где она жила после побега из Чечни. По материалам следствия, причиной смерти, вероятно, стало механическое удушение, хотя армянский Следственный комитет оговаривался, что однозначно установить это не удалось. На теле также обнаружили кровоизлияния, следы ударов тупыми предметами и повреждения, которые могли быть вызваны воздействием высокой температуры.

Имена подозреваемых Следственный комитет Армении впервые официально назвал в феврале 2026 года в ответе на запрос Русской службы Би-би-си. Следствие считает, что Иминова и Байсаров действовали по указанию «пока не установленного лица». The Insider тогда выяснил, что Байсаров ранее проходил в России по делу о содействии террористической деятельности. Согласно судебным документам, в 2018–2019 годах он не менее года находился в московском СИЗО по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ, однако в открытых источниках нет данных ни о рассмотрении дела по существу, ни о приговоре. The Insider обратил внимание, что Байсаров отсутствует в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга, что может указывать на прекращение дела.

Кроме того, The Insider установил, что в 2022 году Байсаров был осужден Кунцевским районным судом Москвы по другому делу — о повторном вождении в состоянии опьянения. В приговоре указано, что ранее он не был судим, и это дополнительно подтверждает отсутствие обвинительного приговора по террористической статье. Журналисты также выяснили, что его сестра, Мадина Байсарова, с 2021 года включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга как причастная к терроризму, хотя судебных решений в ее отношении в открытом доступе найти не удалось.

Что касается Иминовой, то, по данным правозащитников, она была знакома с Баймурадовой и именно с ней погибшая встретилась в день исчезновения. Русская служба Би-би-си отмечала, что у девушек была совместная фотография в Instagram, опубликованная еще 20 сентября 2025 года, хотя некоторые медиа писали, что их встреча в Ереване стала первой личной. После убийства Иминова перестала выходить на связь и, предположительно, покинула Армению. Би-би-си также писала, что она называла себя уроженкой Дагестана, однако собеседник издания, видевший ее документы, утверждал, что она родилась в Оше в Кыргызстане.

Айшат Баймурадова бежала из Чечни с помощью правозащитников, которые помогают женщинам с Северного Кавказа. В Чечне женщины часто сталкиваются с угрозой «убийства чести», домашним насилием и преследованием, опасность для них может сохраняться и после отъезда из России.