Сбежавшую из Чечни девушку попытались похитить в Новосибирске. Она поехала в полицию и перестала выходить на связь — СК SOS

Хизриева отказалась ехать с ними и самостоятельно вызвала полицию, описав ситуацию. Она заявила, что не покинет место до прибытия официальных сотрудников. После этого мужчины уехали, оставив свои контакты таксисту и попросив сообщить, куда отвезут девушку. Позже Хизриева сообщила журналистам, что направляется в отдел полиции, чтобы написать заявление. Последний раз она выходила на связь уже из отдела, после чего перестала отвечать.

Обновлено 23 апреля 9:18. Айшат Хизриеву в ночь на 23 апреля отпустили из отдела полиции, сообщили правозащитники СК SOS. В полиции установили, что она не находится в розыске. Хизриева также написала заявление на неустановленных лиц, которые попытались ее похитить и на своего отца, который пытается её вернуть.

Девушка просила предать ситуацию огласке и не допустить ее возвращения к отцу, так как, по ее словам, это может представлять угрозу для ее жизни. По данным источников The Insider, Хизриева среди причин побега называла побои, унижения «и отношение как к зверушке, а не как к человеку».

Чеченские женщины нередко сталкиваются с семейным насилием, из-за чего пытаются покинуть дом и уехать из региона, а иногда и из страны. Однако такие попытки часто сопровождаются риском насильственного возвращения к родственникам и угрозой жизни.

Одним из наиболее известных случаев стало исчезновение Седы Сулеймановой. В 2023 году девушка, проживавшая в Санкт-Петербурге, была задержана полицией и передана родственникам из Чечни, несмотря на заявления о возможной опасности. После возвращения к ней приехал чеченский омбудсмен, опубликовал фото с ней, написал, что она в порядке. Больше девушку никто не видел, ее местонахождение до сих пор неизвестно. Близкие Сулеймановой считают, что ее убили.

В октябре 2025 года стало известно об убийстве еще одной чеченки — Айшат Баймурадовой. Она сбежала от насилия со стороны мужа в Армению. 15 октября 2025 года Айшат пошла встретиться с подругой, с которой они познакомились в Instagram. Домой девушка не вернулась. Друзья начали искать ее 16 октября, а 17-го подали заявление в полицию.

20 октября полиция Армении сообщила, что обнаружила тело Айшат Баймурадовой в одной из съемных квартир Еревана на улице Демирчяна. По данным правозащитников, это была квартира той девушки, с которой Айшат встречалась. Позже у той нашли знакомых из окружения Кадырова. Следственный комитет Армении заявил, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 155 Уголовного кодекса Армении — убийство. Уголовное дело возбуждено в отношении двух лиц, которые объявлены в розыск.