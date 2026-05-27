В России массово жалуются на сбои Telegram-прокси и VPN. Блокировки усилились — «Код Дурова»

В России за последнюю неделю зафиксировано «беспрецедентное» количество жалоб на недоступность MTProto-прокси, пишет портал «Код Дурова». Пользователи жалуются на ухудшение работы или полную недоступность такого способа обхода блокировки Telegram.
Специалисты фиксируют отключение прокси от нескольких создателей в разных частях страны, говорится в статье. Эксперты, с которыми поговорил портал, полагают, что речь идет о новых методах борьбы РКН со средствами обхода блокировок:
«Похоже, что РКН нашел еще одну уязвимость в механизме работы MTProto-прокси в Telegram, из-за чего они массово перестали работать. Части пользователей помогает использование каскадных методов через российские сервера».
Помимо этого, хостинг-провайдеры также жалуются на усилившиеся блокировки VPN-протокола TCP-RAW, а также проблемы с так называемыми фингерпринтами Chrome — техническими признаками, по которым VPN-трафик маскируется под обычное соединение браузера. Из-за этого, по данным «Кода Дурова», часть VPN-сервисов стала работать хуже или перестала открываться вовсе.
Как отмечает портал, похожие проблемы с прокси наблюдались в начале апреля. Решить их удалось с обновлением Telegram, в котором были устранены уязвимости.