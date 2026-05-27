Фонд OpenAI выделит $250 млн на исследования об адаптации работников и экономик к эпохе ИИ

Некоммерческий фонд OpenAI Foundation объявил о выделении $250 млн на гранты, партнерские программы и собственные проекты, направленные на поддержку работников и экономик, которые сталкиваются с последствиями распространения технологий искусственного интеллекта, сообщает Reuters. Средства пойдут на исследование влияния ИИ на рынок труда, помощь людям и сообществам, уже теряющим рабочие места, а также на поиск новых способов более справедливого распределения экономических выгод от ИИ.

В своем заявлении фонд подчеркнул, что времени на выработку решений остается всё меньше, а цена ошибки будет огромной. Опасения вокруг массовых увольнений из-за ИИ подкрепляются реальными примерами: компании Block и Standard Chartered напрямую связали недавние крупные сокращения с автоматизацией и внедрением ИИ-технологий.

OpenAI Foundation получил 26% акций коммерческой структуры OpenAI в ходе реструктуризации в прошлом году — тогда эта доля оценивалась в $130 млрд, что сделало фонд одной из крупнейших благотворительных организаций в мире. В марте OpenAI пообещала направить через фонд не менее $1 млрд в течение года на проекты, связанные с ИИ, включая исследования в области наук о жизни и общественные программы.

Фонд заявил, что первые конкретные инициативы будут объявлены позднее в этом году. При этом организация планирует не только распределять гранты, как это делают обычные некоммерческие структуры, но и самостоятельно запускать часть программ. Среди интересующих фонд направлений — моделирование при помощи ИИ того, как экономики будут трансформироваться по мере развития технологий.

Ранее сообщалось, что корпорация Oracle уволила от 20 до 30 тысяч сотрудников, заменив их системами на базе ИИ, причем часть работников перед увольнением была задействована в обучении тех самых нейросетей, которые пришли им на смену.