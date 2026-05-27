Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.67

EUR

83.3

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

83

 

 

 

 

 

Новости

Фонд OpenAI выделит $250 млн на исследования об адаптации работников и экономик к эпохе ИИ

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

Некоммерческий фонд OpenAI Foundation объявил о выделении $250 млн на гранты, партнерские программы и собственные проекты, направленные на поддержку работников и экономик, которые сталкиваются с последствиями распространения технологий искусственного интеллекта, сообщает Reuters. Средства пойдут на исследование влияния ИИ на рынок труда, помощь людям и сообществам, уже теряющим рабочие места, а также на поиск новых способов более справедливого распределения экономических выгод от ИИ.

В своем заявлении фонд подчеркнул, что времени на выработку решений остается всё меньше, а цена ошибки будет огромной. Опасения вокруг массовых увольнений из-за ИИ подкрепляются реальными примерами: компании Block и Standard Chartered напрямую связали недавние крупные сокращения с автоматизацией и внедрением ИИ-технологий.

OpenAI Foundation получил 26% акций коммерческой структуры OpenAI в ходе реструктуризации в прошлом году — тогда эта доля оценивалась в $130 млрд, что сделало фонд одной из крупнейших благотворительных организаций в мире. В марте OpenAI пообещала направить через фонд не менее $1 млрд в течение года на проекты, связанные с ИИ, включая исследования в области наук о жизни и общественные программы.

Фонд заявил, что первые конкретные инициативы будут объявлены позднее в этом году. При этом организация планирует не только распределять гранты, как это делают обычные некоммерческие структуры, но и самостоятельно запускать часть программ. Среди интересующих фонд направлений — моделирование при помощи ИИ того, как экономики будут трансформироваться по мере развития технологий.

Ранее сообщалось, что корпорация Oracle уволила от 20 до 30 тысяч сотрудников, заменив их системами на базе ИИ, причем часть работников перед увольнением была задействована в обучении тех самых нейросетей, которые пришли им на смену.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  5. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте