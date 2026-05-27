Экс-вагнеровец Андрей Медведев, получивший защиту от депортации в Норвегии, вопреки запрету перебрался во Францию — Svenska Dagbladet

Бывший боевик ЧВК Вагнера Андрей Медведев, сбежавший из России и получивший отказ в убежище в Норвегии с защитой от депортации, перемещается по Европе, невзирая на то, что его статус запрещает ему это делать, и пытается знакомиться с русскоязычными эмигрантами. Это выяснило шведское издание Svenska Dagbladet. 

Журналисты проанализировали сообщения Андрея Медведева в различных русскоязычных чатах в Telegram. Согласно им, за несколько первых месяцев 2026 года он посетил как минимум три страны: Данию, Францию и Швейцарию. В Дании он предлагал познакомиться и выпить пива, в Швейцарии жаловался на сломавшуюся машину и просил о помощи, а во Франции посетил маленький город, где живет Павел Филатьев — российский дезертир, сбежавший с фронта и получивший защиту во Франции. Последний воспринял это как угрозу своей безопасности и предположил, что Медведев мог искать его. Также, по словам двух источников, во Франции он встречался с еще двумя бывшими наемниками ЧВК Вагнера. 

По словам Филатьева, в начале марта Медведев позвонил ему по видеосвязи, при этом он был вместе с другим бывшим боевиком ЧВК Вагнера, живущим в Париже. Медведев уговаривал Филатьева приехать в Париж и предлагал оплатить отель и билеты. Филатьев не знает, зачем Медведев пытается с ним встретиться, но сообщил о его настойчивости французским спецслужбам. 

Медведев получил разрешение на временное проживание в Норвегии в 2024 году: ему отказали в убежище, но позволили остаться в стране, поскольку норвежские власти сочли, что возвращение на родину грозит ему пытками и смертью. Присвоенный Медведеву статус не дает права ездить за границу и возвращаться после этого обратно в Норвегию. По данным журналистов, после получения статуса Медведев ни разу не пересекал госграницу официально, однако удалось установить, что он больше не живет по своему официальному адресу. Также Svenska Dagbladet сообщила, что в 2023 году, еще до получения статуса, Медведев смог выехать в Швецию, где был арестован местной полицией. Сам он утверждал, что поехал купить сигареты. При этом, как рассказал на условиях анонимности его знакомый, Медведев позвонил ему из поездки со словами, что едет в Швецию и «скоро они увидятся в Москве». 

