Энергокомпания Okla, в совет директоров которой входил министр энергетики США, получит оружейный плутоний для электрогенерации

Компания Oklo заявила, что Минэнерго США выбрало ее для проведения углубленных переговоров об использовании плутония времен холодной войны, расщепляемого материала из разобранных ядерных боеголовок, в качестве топлива для реакторов нового поколения, сообщает Reuters.

Около года назад Дональд Трамп подписал указ, предписывающий свернуть федеральную программу по разбавлению и утилизации излишков оружейного плутония и вместо этого передать его в качестве топлива разработчикам перспективных ядерных технологий. Администрация Трампа планирует предоставить энергетическим компаниям около 20 метрических тонн этого материала, период полураспада которого составляет 24 тысячи лет. Сейчас его хранят на строго охраняемых объектах в Южной Каролине, Техасе и Нью-Мексико.

Oklo намерена разрабатывать новое топливо совместно с европейской компанией newcleo, которая занимается проектированием высокотехнологичных ядерных реакторов. Как заявил сооснователь и гендиректор Oklo Джейкоб Де Витте, программа позволит превратить материал, предназначавшийся для утилизации, в топливо для производства электроэнергии, а значит, ускорить запуск реакторов нового типа.

Против этой инициативы выступают конгрессмены-демократы, которые призвали Трампа отказаться от плана. По их мнению, речь идет о серьезном риске распространения ядерного оружия, поскольку имеющихся запасов плутония достаточно для создания 2000 атомных бомб. Нынешний министр энергетики Крис Райт до прихода в администрацию Трампа входил в совет директоров Oklo.

Райт известен как убежденный сторонник ископаемого топлива и отрицатель климатического кризиса. Министерство энергетики США помимо энергетической политики курирует ядерный оружейный комплекс страны и 17 национальных лабораторий.