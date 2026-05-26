Политзаключенного Азата Мифтахова, рассказавшего о пытках в колонии, перевели в изолированную камеру

Азат Мифтахов. Фото: АГН «Москва»)

Азат Мифтахов. Фото: АГН «Москва»)

Политзаключенный Азат Мифтахов, который отбывает срок в ИК-18 в поселке Харп, подтвердил, что его перевели в помещение камерного типа (ПКТ). Как передает «Медиазона», он сообщил об этом, когда его подключили по видеоконференцсвязи к заседанию Лабытнангского городского суда. «Я для себя решил, что лучше я буду так сидеть. Там [в колонии] такой контингент, что я решил, что мне в ПКТ лучше будет», — сказал Мифтахов.

Он также сообщил, что после адвокатских опросов (процедура сбора адвокатом устных или письменных объяснений от лиц, владеющих информацией по делу, с их добровольного согласия) в камере для свиданий заделали щель для документов. Суд рассматривает жалобу жены Мифтахова, который ранее в мае смог передать The Insider сообщение о пытках, которым подвергся в колонии.

Обновление: Суд отклонил жалобу жены Азата Мифтахова Елены Горбань на бездействие следователя.

О том, что Мифтахова отправили в ПКТ, группа поддержки политзаключенного сообщила 15 мая. «После долгого пребывания в ШИЗО он был отправлен в ПКТ на три месяца... Температура в камере не поднимается выше +15 градусов», — говорилось в сообщении.

Мифтахова привезли в «Полярную сову» в Ямало-Ненецком автономном округе в конце апреля. По его словам, на следующий день сотрудники колонии пытали его током, били, а также угрожали изнасиловать. The Insider установил личности двух сотрудников ФСИН, участвовавших в издевательствах: это Михаил Соболев из Тюмени и Павел Киселёв из Свердловской области.

Горбань подала жалобу на бездействие следователя, утверждая, что он нарушил сроки и требования к рассмотрению заявления о пытках. Следователь заявил, что после получения заявления опросил Мифтахова и сотрудников колонии, осмотрел место происшествия и изъял видеозаписи. По его словам, решение будет принято в установленный срок до 11 июня по итогам всех экспертиз.

18 мая стало известно, о сообщении прокуратуры ЯНАО, что проверка проведена и нарушений прав Мифтахова не найдено. Сам заключенный рассказал, что медицинское обследование провели спустя две недели, когда следов пыток на теле уже не осталось.

