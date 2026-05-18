Прокуратура заявила, что не нашла нарушений прав политзаключенного Азата Мифтахова. Он рассказал о пытках в колонии и назвал имена мучителей

The Insider
Азат Мифтахов. Фото: SotaVision

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила, что не нашла нарушений прав математика Азата Мифтахова, который ранее сообщил о пытках в колонии «Полярная сова». Как сообщает группа поддержки политзаключенного, об этом говорится в ответе на обращение за подписью Михаила Митяева — прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях ЯНАО.

«В ходе проверки изучена медицинская документация, получены объяснения от осужденных, сотрудников администрации ИК-18, просмотрены записи со стационарных камер видеонаблюдения и переносных видеорегистраторов, которые сохранены как для прокуратуры, так и для сотрудников Следственного комитета России. Фактов сокрытия или удаления видеозаписей не имелось.

<...> По указанию спецрокурора медицинскими работниками филиала „Медицинская часть № 9“ ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России осуществлено медицинское освидетельствование осужденного, в ходе которого телесных повреждений на поверхности его тела не установлено».

Сам Мифтахов подтвердил, что ему было назначено медицинское обследование, «но никаких следов к этому времени уже не осталось». Обследование было проведено через две недели после пыток.

Группа поддержки отмечает, что управление СК по ЯНАО пока продолжает доследственную проверку по заявлению адвоката Мифтахова.

4 мая The Insider опубликовал рассказ Азата Мифтахова о пытках, которым его подвергли 21 апреля, вскоре после прибытия в колонию «Полярная сова» (ИК-18) в поселке Харп. По словам политзаключенного, его пытали током, били деревянным молотком по пяткам, а также угрожали изнасиловать. Мифтахов назвал имена сотрудников ФСИН, которые участвовали в издевательствах.

The Insider установил личности двух сотрудников, которых Мифтахов упомянул в своем рассказе. Это Михаил Соболев из Тюмени и Павел Киселёв из Свердловской области. По словам Мифтахова, Соболев лично участвовал в избиениях, угрозах изнасилованием и пытках, а Киселёв находился в кабинете, где политзаключенного пытали током.

