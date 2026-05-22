Немецкий импортер Lada обанкротился после санкций и провала продаж китайских машин

Компания Lada Deutschland GmbH, более 50 лет продававшая автомобили Lada в Германии, объявила о банкротстве и прекращении работы после безуспешных поисков инвестора. Об этом сообщает издание t-online.

Компания базировалась в Букстехуде под Гамбургом. Последние месяцы ее деятельность фактически была остановлена, а штат сократился примерно до десяти сотрудников.

Проблемы начались еще в 2019 году, когда «АвтоВАЗ» прекратил официальный экспорт автомобилей в Европу из-за ужесточения экологических требований ЕС. После этого немецкий импортер продолжил завозить внедорожники Niva по схеме серого импорта под названиями Lada 4×4 и Lada Taiga. После начала полномасштабной войны России против Украины и введения санкций поставки новых автомобилей и запчастей практически прекратились.

Компания пыталась спасти бизнес за счет импорта китайских автомобилей JAC и Dayun, однако этот проект также провалился. По данным t-online, в 2024–2025 годах в Германии было продано лишь около трех десятков автомобилей Lada, тогда как раньше ежегодные продажи превышали тысячу машин.

Lada Deutschland была известна не только сотрудничеством с «АвтоВАЗом». В начале 1990-х годов компания первой начала официальный импорт автомобилей Kia в Германию через дочернюю структуру.