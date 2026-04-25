АвтоВАЗ запускает подписку на Lada на фоне проблем со сбытом и падения платежеспособности россиян — автоэксперт

АвтоВАЗ объявил о запуске сервиса долгосрочной подписки на свои автомобили. Пока по программе доступен только седан Lada Vesta с двигателем объемом 1,6 литра и автоматической трансмиссией в комплектации «Практик». Аренда сроком на год и лимитом пробега в 30 тысяч км обойдется в 44 тысячи рублей в месяц с единоразовым депозитом в размере трех месячных платежей. В подписку также включены полисы ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, помощь на дорогах и замена шин. После истечения срока машину придется вернуть. В будущем в подписку обещают включить и другие модели автомобилей Lada.

Появление нового способа сбыта свидетельствует о кризисе продаж у российского производителя, полагает автоэксперт Алексей Мочалов, с которым поговорил The Insider:

«Авторынок в России не так плохо себя чувствовал в марте, но в любом случае показатели АвтоВАЗа не очень хорошие, и поэтому они суетятся, чтобы реализовывать собственные машины при недоступности кредитов населению. Историю с подпиской они не первые придумали. До 2022 года такие продукты были на российском рынке, и их разрабатывал не АвтоВАЗ, а корейские Hyundai и Kia. Такая же программа была у Volvo и, насколько я знаю, еще в меньшей степени даже у Toyota. В целом это не такой уж и плохой продукт, если закрыть глаза на выгоду: ты выплачиваешь платежи ежемесячно, но не получаешь его как актив. Я могу оперировать официальными заявлениями. На автомобильном рынке бытует мнение, что из всех платежеспособных россиян, то есть тех, кто работает и имеет кредитную историю, только 10% могут позволить себе купить автомобиль за полную стоимость без использования банковских продуктов. На фоне, в принципе, и внутреннего российского производства, и импорта автомобилей из того же Китая это очень маленький рынок получается. И поэтому говорить о том, что можно что-то продать сейчас внутри России без дополнительного стимула, не приходится. И это говорит о постепенной потере платежеспособности среднего россиянина. Поэтому АвтоВАЗ вынужден что-то изобретать, потому что иначе они задохнутся от перепроизводства».

Эксперт отметил, что роль сервисов подписки на российском авторынке оценивать сложно, поскольку с точки зрения обычного расчета такая модель выглядит невыгодной: за три года клиент фактически выплачивает полную стоимость автомобиля, но не получает его в собственность. При этом к концу срока подписки машина обычно подходит к завершению гарантии и пробегу около 100 тысяч километров, после чего банк или оператор уже не несут рисков и отправляют автомобиль на вторичный рынок.

В то же время, по словам эксперта, у такой модели есть преимущества для клиента. Подписка снимает часть расходов и ответственности: пользователю не нужно отдельно платить за страховку, зимние шины, ремонт и обслуживание. Если машина ломается, ее можно заменить, поэтому вопрос доверия к качеству продукции АвтоВАЗа для части покупателей становится менее важным.

Эксперт считает, что такой формат может быть востребован у поколения, привыкшего жить в арендном жилье, пользоваться кредитами, арендой и каршерингом. В отличие от лизинга или покупки автомобиля, подписка не требует жестких условий, хорошей кредитной истории, крупного первоначального взноса и самостоятельного оформления страховки, техобслуживания и других расходов.

По мнению Мочалова, если АвтоВАЗ сможет правильно упаковать и прорекламировать этот продукт, сама инициатива может оказаться удачной. Он подчеркнул, что компания пошла на такой шаг «не от хорошей жизни», однако назвал идею неглупой.

По итогам 2025-го в России было продано на 15,5% меньше новых легковых автомобилей, чем годом ранее, подсчитали аналитики. Около четверти — почти 330 тысяч — от общего объема пришлось на машины АвтоВАЗа. Доля Lada упала ниже 25% по сравнению с 28% в 2024-м.

После начала полномасштабной войны в Украине российский автопроизводитель как минимум дважды переводил сотрудников на 4-дневную рабочую неделю из-за нехватки запчастей, а также высокой ключевой ставки, ужесточения требований к заемщикам по автокредитам и большого объема автоимпорта. С тех пор АвтоВАЗ неоднократно повышал цены на машины.