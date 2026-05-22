NYT: ExxonMobil собирается вновь добывать нефть в Венесуэле через 20 лет после ухода

ExxonMobil ведет переговоры о возвращении в Венесуэлу почти через двадцать лет после вынужденного ухода из страны. Компания рассматривает контракты на добычу нефти на шести месторождениях в разных регионах, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Сделка может быть объявлена до конца мая. В апреле группа сотрудников Exxon побывала в Каракасе, чтобы оценить предложенные месторождения. Еще в январе глава компании Даррен Вудс называл Венесуэлу «непригодной для инвестиций» — активы Exxon дважды конфисковывались в этой стране, в последний раз при президенте Уго Чавесе в 2007 году. Вудс изменил позицию после того, как война с Ираном подняла мировые цены на нефть и газ, а конкурент (Chevron) в апреле подписал соглашение о расширении своего крупнейшего венесуэльского месторождения. По словам аналитиков, сделка Chevron сделала игнорирование Венесуэлы для Exxon стратегически слишком дорогим.

По имеющимся данным, Exxon в последние недели агрессивно добивается контрактов, ставя во главу угла масштабный вход, а не поэтапные сделки. Венесуэльская сторона в лице врио президента Делси Родригес рассматривает возвращение компании как ключевой элемент привлечения инвестиций и укрепления отношений с администрацией Трампа.

Ранее Exxon отвергала все попытки Родригес заманить компанию обратно, еще когда та руководила нефтяной промышленностью при Николасе Мадуро. Сейчас ситуация изменилась в том числе и потому, что, по словам Вудса, опыт добычи сверхтяжелой нефти в Канаде дает компании конкурентное преимущество в Венесуэле, где большинство запасов имеют схожие характеристики.

В марте Министерство финансов США выдало широкую лицензию, разрешающую американским компаниям напрямую покупать венесуэльскую нефть у государственной PDVSA и продавать ее на мировых рынках.