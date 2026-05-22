Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

70.79

EUR

83.27

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

177

 

 

 

 

 

Новости

NYT: ExxonMobil собирается вновь добывать нефть в Венесуэле через 20 лет после ухода

The Insider
Иллюстрация к материалу

ExxonMobil ведет переговоры о возвращении в Венесуэлу почти через двадцать лет после вынужденного ухода из страны. Компания рассматривает контракты на добычу нефти на шести месторождениях в разных регионах, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Сделка может быть объявлена до конца мая. В апреле группа сотрудников Exxon побывала в Каракасе, чтобы оценить предложенные месторождения. Еще в январе глава компании Даррен Вудс называл Венесуэлу «непригодной для инвестиций» — активы Exxon дважды конфисковывались в этой стране, в последний раз при президенте Уго Чавесе в 2007 году. Вудс изменил позицию после того, как война с Ираном подняла мировые цены на нефть и газ, а конкурент (Chevron) в апреле подписал соглашение о расширении своего крупнейшего венесуэльского месторождения. По словам аналитиков, сделка Chevron сделала игнорирование Венесуэлы для Exxon стратегически слишком дорогим.

По имеющимся данным, Exxon в последние недели агрессивно добивается контрактов, ставя во главу угла масштабный вход, а не поэтапные сделки. Венесуэльская сторона в лице врио президента Делси Родригес рассматривает возвращение компании как ключевой элемент привлечения инвестиций и укрепления отношений с администрацией Трампа.

Ранее Exxon отвергала все попытки Родригес заманить компанию обратно, еще когда та руководила нефтяной промышленностью при Николасе Мадуро. Сейчас ситуация изменилась в том числе и потому, что, по словам Вудса, опыт добычи сверхтяжелой нефти в Канаде дает компании конкурентное преимущество в Венесуэле, где большинство запасов имеют схожие характеристики.

В марте Министерство финансов США выдало широкую лицензию, разрешающую американским компаниям напрямую покупать венесуэльскую нефть у государственной PDVSA и продавать ее на мировых рынках.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте