Кыргызстан впервые приостановил работу 50 компаний, проводивших с Россией операции с санкционным риском

Министерство юстиции Кыргызстана приостановило деятельность 50 юридических лиц, уличенных в проведении операций с высоким санкционным риском. Как сообщает 24.kg, это первый подобный прецедент в истории страны.

Меры приняты в рамках межведомственного приказа о сотрудничестве по выявлению недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности. Список компаний был подготовлен Министерством экономики и торговли совместно с другими государственными органами, ранее изучавшими случаи обхода санкционного режима.

В официальном сообщении ведомства указывается, что меры направлены на защиту национальной экономики от последствий возможных вторичных санкций. В документе написано, что в интересах «западных партнеров» был утвержден ряд контрольных механизмов для предотвращения нарушения санкций.

22 апреля ЕС впервые задействовал против Кыргызстана специальный механизм противодействия обходу наложенных на Россию санкций, запретив экспорт в республику ряда товаров двойного назначения. Брюссель настаивает на том, что Бишкек превратился в системный канал реэкспорта этих товаров в Россию, а технические переговоры об усилении пограничного контроля не принесли результата. Одновременно ряд кыргызстанских логистических компаний лишился доступа к транспортной инфраструктуре Евросоюза.

Ранее ЕС уже вводил санкции против нескольких кыргызстанских банков по подозрению в помощи в обходе ограничений. Бишкек неоднократно называл эти меры необоснованными, а в 2023 году в МИД страны уточняли, что соблюдают санкции «по возможности».

В марте 2026 года вице-премьер Кыргызстана Данияр Амангельдиев опроверг публикацию Financial Times о готовности страны подать в суд на ЕС из-за санкций за реэкспорт. Он заявил, что Бишкек, напротив, готов применять собственные санкции против компаний, поставляющих Москве подсанкционные товары, вплоть до аннулирования их регистрации.