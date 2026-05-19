В результате массовых депортаций Трампа 145 тысяч детей с гражданством США были разлучены с родителями — Брукингский институт

В результате массовых депортаций, организованных администрацией Дональда Трампа во время его второго президентского срока, примерно 145 тысяч детей с гражданством США были разлучены как минимум с одним из родителей. Такие данные приводит Брукингский институт (Вашингтон) в своем исследовании, опубликованном 18 мая.

Согласно оценке экспертов, с января 2025-го по апрель 2026 года агенты Миграционной и таможенной полиции (ICE) задержали около 400 тысяч иностранцев. Эта кампания затронула примерно 205 тысяч несовершеннолетних, в том числе 145 тысяч граждан США, которые пережили арест как минимум одного из родителей. У более чем 22 тысяч из этих детей задержаны оказались оба родителя. 36% пострадавших детей — младше шести лет.

Более половины из 145 тысяч несовершеннолетних граждан США, чей родитель был задержан, имеют мексиканское происхождение. Родители еще 25% родом из Гватемалы или Гондураса. Наибольшее число арестов иностранцев, чьи дети имеют американское гражданство, зафиксировано в городе Вашингтон и штате Техас.

Исследователи отмечают, что нет достоверных данных о том, какой процент задержанных родителей в конечном счете был депортирован и какова судьба детей после того, как их родитель/родители оказываются под стражей. Исследование ProPublica, в котором проанализированы аресты матерей, чьи дети имеют гражданство США, в течение первых семи месяцев после возвращения Трампа к власти, показало, что 60% из них были депортированы. Еще 17% на время завершения исследования оставались под стражей.

На основании бесед с общественными организациями и специалистами по правам детей исследователи Брукингского института пришли к выводу, что большинство детей задержанных живут с родственниками или друзьями семьи.