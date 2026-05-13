Суды в США в 90% случаев признают незаконными действия агентов ICE, которые помещают задержанных иностранцев в депортационные тюрьмы

Американские суды примерно в 90% случаев признают незаконными действия Миграционной и таможенной полиции (ICE), которая помещает задержанных иностранцев в тюрьмы до депортации. Газета Politico обнаружила 11600 решений, вынесенных судами по подобным делам, и в 10400 случаях судьи признавали действия агентов ICE незаконными.
Среди людей, чей арест был признан незаконным, оказались, например, кормящая мать со статусом беженки; женщина, разлученная с годовалым ребенком; родители военнослужащих армии США; жертвы торговли людьми; пятилетний мальчик, задержанный агентами ICE по дороге из школы.
Politico изучила дела, рассмотренные 425 разными судьями. Как отмечает издание, даже среди судей, назначенных президентом Дональдом Трампом, большинство становились на сторону истцов. В администрации происходящее объяснили действиями «левых и их ставленников в судебной системе» и заявили, что отстоят свою позицию в Верховном суде.
«Несмотря на сотни аналогичных решений в этом и других судах, решительно вынесенных в пользу заявителей, задержанных ICE, ICE продолжает действовать вопреки закону, тратить деньги налогоплательщиков без необходимости и растрачивать скудные ресурсы судебной системы», — заявил судья окружного суда США Харви Бартл.
Как отмечает Politico, федеральный закон предписывает задерживать «заявителей на въезд» в США, которые «стремятся ко въезду» в страну; предыдущие администрации исходили из того, что это положение применимо в первую очередь к лицам, задержанным на границе. В июле 2025 года исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс написал в служебной записке, что миллионы иммигрантов, проживших в США годами, теперь будут рассматриваться как «стремящиеся ко въезду» и задерживаться без возможности освобождения по залог.
В результате суды оказались перегружены исками от задержанных, которые добиваются освобождения под залог или на основании личных обстоятельств. Как пишет Politico, ICE либо игнорировала, либо пыталась обойти постановления судов — например, переводила задержанных в другой штат, где им нужно было подавать новый иск с новым адвокатом.
Как пояснил в беседе с The Insider эксперт по правовой и налоговой системе США Игорь Слабых, определить верную трактовку закона должен Верховный суд, который решит, имеют ли задержанные ICE люди право дожидаться депортации на свободе.
«По закону людей, которые подлежат депортации, в некоторых случаях обязательно арестовывать, в некоторых — необязательно. Администрация Трампа поменяла подход к этому вопросу таким образом, что теперь арестовывают всех и всегда. И настаивают, что если человека задержали для депортации, у него нет права даже выйти под залог, и он должен сидеть в тюрьме до тех пор, пока его не депортируют. Для чего это делается? Для того, чтобы максимально ужесточить систему, в том числе, чтобы люди уезжали сами, не затягивая.
Ты можешь потратить полгода-год на суды, потом еще будет полгода на апелляцию, и всё это время ты будешь сидеть в тюрьме. И вот в судах рассматривается вопрос, есть ли у людей, которые задержаны для депортации, право ожидать ее на свободе, или нет. Когда Верховный суд разрешит этот вопрос, тогда, возможно, появится какой-то просвет для людей, и миграционная полиция не будет всех подряд арестовывать, сажать и держать в тюрьме неопределенное время. Потому что, как говорится в статье Politico, есть случаи, когда люди долго сидят, а их не депортируют, и когда это случится, неизвестно.
Верховный суд еще не начал рассмотрение этого вопроса, и даже если начнет в ближайшее время, по оптимистичному прогнозу решение будет — хорошо если к Новому году. Даже если Верховный суд решит, что люди имеют право ждать депортации на свободе (а Верховный суд сейчас активно поддерживает администрацию Трампа и в подавляющем числе случаев принимает решения в ее пользу, в отличие от судов нижестоящих инстанций), неизвестно, будет ли администрация это решение исполнять. Мы уже видели на примере с теми же тарифами, которые Верховный суд признал незаконными, а администрация просто начала использовать другой правовой механизм. Есть опасения, что аресты продолжатся, но по другим формальным основаниям».