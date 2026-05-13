Суды в США в 90% случаев признают незаконными действия агентов ICE, которые помещают задержанных иностранцев в депортационные тюрьмы

Американские суды примерно в 90% случаев признают незаконными действия Миграционной и таможенной полиции (ICE), которая помещает задержанных иностранцев в тюрьмы до депортации. Газета Politico обнаружила 11600 решений, вынесенных судами по подобным делам, и в 10400 случаях судьи признавали действия агентов ICE незаконными.

Среди людей, чей арест был признан незаконным, оказались, например, кормящая мать со статусом беженки; женщина, разлученная с годовалым ребенком; родители военнослужащих армии США; жертвы торговли людьми; пятилетний мальчик, задержанный агентами ICE по дороге из школы.

Politico изучила дела, рассмотренные 425 разными судьями. Как отмечает издание, даже среди судей, назначенных президентом Дональдом Трампом, большинство становились на сторону истцов. В администрации происходящее объяснили действиями «левых и их ставленников в судебной системе» и заявили, что отстоят свою позицию в Верховном суде.

«Несмотря на сотни аналогичных решений в этом и других судах, решительно вынесенных в пользу заявителей, задержанных ICE, ICE продолжает действовать вопреки закону, тратить деньги налогоплательщиков без необходимости и растрачивать скудные ресурсы судебной системы», — заявил судья окружного суда США Харви Бартл.

Как отмечает Politico, федеральный закон предписывает задерживать «заявителей на въезд» в США, которые «стремятся ко въезду» в страну; предыдущие администрации исходили из того, что это положение применимо в первую очередь к лицам, задержанным на границе. В июле 2025 года исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс написал в служебной записке, что миллионы иммигрантов, проживших в США годами, теперь будут рассматриваться как «стремящиеся ко въезду» и задерживаться без возможности освобождения по залог.

В результате суды оказались перегружены исками от задержанных, которые добиваются освобождения под залог или на основании личных обстоятельств. Как пишет Politico, ICE либо игнорировала, либо пыталась обойти постановления судов — например, переводила задержанных в другой штат, где им нужно было подавать новый иск с новым адвокатом.

Как пояснил в беседе с The Insider эксперт по правовой и налоговой системе США Игорь Слабых, определить верную трактовку закона должен Верховный суд, который решит, имеют ли задержанные ICE люди право дожидаться депортации на свободе.