Словакия — один из главных покупателей российских энергоносителей — намерена заключить контракт на поставки газа из Азербайджана

Словакия намерена заключить соглашение с Баку на поставку азербайджанского газа. Об этом заявил вице-премьер страны Томаш Тараба во время визита в Азербайджан.

По словам Тарабы, Словакия и Азербайджан обсуждают долгосрочный контракт — минимум на 10 лет. Братислава хочет «диверсифицировать энергетические поставки», вице-премьер назвал Азербайджан в этой сфере «очень надежным партнером».

«Единственный вопрос — как доставлять энергоресурсы в Центральную Европу. То есть речь не о том, хотим ли мы получать ваши энергоресурсы, а о том, как их доставить в Центральную Европу», — цитирует его издание Report.

Сейчас страны обсуждают, какие трубопроводы можно использовать и для какого объема поставок. Другие детали этого предполагаемого соглашения пока неизвестны.

Отдельно Тараба отметил, что Баку в этом году уже помогал Братиславе во время кризиса поставок российских энергоносителей через Украину. Ранее между Словакией и Венгрией с одной стороны, и Украиной с другой обострился конфликт из-за приостановки поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Они были приостановлены в январе и окончательно восстановлены в конце апреля этого года.

Словакия остается одним из крупнейших потребителей российского газа в ЕС. Еще в конце января Совет ЕС официально принял регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. После этого, в начале марта, стало известно, что словацкая национальная газовая компания SPP внесла изменения в свой долгосрочный контракт с «Газпромом», чтобы увеличить российский импорт до полного вступления в силу запрета. В середине апреля премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия вслед за Венгрией подаст иск в суд против этого решения.

При этом Братислава уже на протяжении длительного времени рассматривает разные возможности диверсифицировать потоки поставок газа в страну. Например, еще в ноябре прошлого года Словакия обсуждала с Польшей возможности поставок американского газа через территорию последней.