Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.13

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

126

 

 

 

 

 

Новости

Словакия — один из главных покупателей российских энергоносителей — намерена заключить контракт на поставки газа из Азербайджана

The Insider
Фото: Anadolu

Фото: Anadolu

Словакия намерена заключить соглашение с Баку на поставку азербайджанского газа. Об этом заявил вице-премьер страны Томаш Тараба во время визита в Азербайджан. 

По словам Тарабы, Словакия и Азербайджан обсуждают долгосрочный контракт — минимум на 10 лет. Братислава хочет «диверсифицировать энергетические поставки», вице-премьер назвал Азербайджан в этой сфере «очень надежным партнером». 

«Единственный вопрос — как доставлять энергоресурсы в Центральную Европу. То есть речь не о том, хотим ли мы получать ваши энергоресурсы, а о том, как их доставить в Центральную Европу», — цитирует его издание Report. 

Сейчас страны обсуждают, какие трубопроводы можно использовать и для какого объема поставок. Другие детали этого предполагаемого соглашения пока неизвестны. 

Отдельно Тараба отметил, что Баку в этом году уже помогал Братиславе во время кризиса поставок российских энергоносителей через Украину. Ранее между Словакией и Венгрией с одной стороны, и Украиной с другой обострился конфликт из-за приостановки поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Они были приостановлены в январе и окончательно восстановлены в конце апреля этого года. 

Словакия остается одним из крупнейших потребителей российского газа в ЕС. Еще в конце января Совет ЕС официально принял регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. После этого, в начале марта, стало известно, что словацкая национальная газовая компания SPP внесла изменения в свой долгосрочный контракт с «Газпромом», чтобы увеличить российский импорт до полного вступления в силу запрета. В середине апреля премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия вслед за Венгрией подаст иск в суд против этого решения. 

При этом Братислава уже на протяжении длительного времени рассматривает разные возможности диверсифицировать потоки поставок газа в страну. Например, еще в ноябре прошлого года Словакия обсуждала с Польшей возможности поставок американского газа через территорию последней. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте