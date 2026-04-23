Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.83

EUR

87.53

OIL

97.22

Поддержите нас

168

 

 

 

 

 

Новости

Словакия начала получать нефть по трубопроводу «Дружба»

The Insider
Иллюстрация к материалу

В Словакию возобновились поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом написала в Facebook министр экономики Словакии Дениса Сакова. 

Первую партию нефти по трубопроводу Братислава получила в ночь на 23 апреля. Ее прием осуществляется в соответствии с утвержденным планом, уточнила Сакова в посте. 

О том, что возобновление поставок ожидается в четверг, 23 апреля, министр экономики писала накануне. Трансфер нефти также должен возобновиться в Венгрию. 

Ранее на этой неделе Украина завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода «Дружба», сообщал президент Владимир Зеленский. 

Поставки по «Дружбе» были приостановлены с 27 января. На этом фоне между Украиной с одной стороны и Венгрией и Словакией — с другой обострился конфликт. В Киеве утверждали, что трубопровод был поврежден в результате российского удара. В Будапеште, однако, настаивали, что речь идет не о технических проблемах, а о политическом давлении перед предстоящими парламентскими выборами. Венгрия и Словакия требовали возобновить прокачку нефти.

В конце марта премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет поставлять газ в Украину до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте