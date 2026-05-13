К 2028 году европейские страны будут импортировать до 80% потребляемого сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом говорится в свежем исследовании Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA). Это может сделать европейские страны уязвимыми перед повышением цен на энергоносители и угрожает их энергетической безопасности, считают аналитики.

По данным IEEFA, США уже в этом году могут стать крупнейшим поставщиком газа в Европу, исходя из общего объема импорта СПГ и трубопроводного газа. В прошлом году ЕС импортировал из Штатов 58% потребляемого сжиженного природного газа, к концу года этот объем может достичь двух третей от общего импорта.

Отчеты IEEFA показывают, что импорт американского СПГ в Европу вырос более чем в три раза за 2021–2025 годы. Американский газ пришел на замену российскому, от которого Европа постепенно отказывается на фоне полномасштабного вторжения в Украину и санкционного давления на Москву.

На растущую долю поставок из США влияют и продолжающиеся перебои в экспорте катарского СПГ, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке. Впрочем, эта же война стала причиной того, что импорт российского СПГ в ЕС в первом квартале 2026-го увеличился на 16% в годовом исчислении.

Россия по-прежнему является вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС, несмотря на стремление блока постепенно сократить импорт российского газа. Основные поставки в этом году пришлись на Францию, Испанию и Бельгию.

От американского же СПГ уже больше чем наполовину зависят Германия (89% от общего импорта), Хорватия (87%), Великобритания (81%), Нидерланды (77%), Польша (75%) и Греция (73%).

Впрочем, в другом отчете Института также говорится, что, например, в 2025 году на СПГ пришлось меньше половины от общего импорта газа в Европу. Бóльшая часть (156 млрд куб. м) пришлась на трубопроводный газ. На СПГ — чуть больше 140 млрд куб. м.