К 2028 году европейские страны будут импортировать до 80% потребляемого сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом говорится в свежем исследовании Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA). Это может сделать европейские страны уязвимыми перед повышением цен на энергоносители и угрожает их энергетической безопасности, считают аналитики.
По данным IEEFA, США уже в этом году могут стать крупнейшим поставщиком газа в Европу, исходя из общего объема импорта СПГ и трубопроводного газа. В прошлом году ЕС импортировал из Штатов 58% потребляемого сжиженного природного газа, к концу года этот объем может достичь двух третей от общего импорта.
Отчеты IEEFA показывают, что импорт американского СПГ в Европу вырос более чем в три раза за 2021–2025 годы. Американский газ пришел на замену российскому, от которого Европа постепенно отказывается на фоне полномасштабного вторжения в Украину и санкционного давления на Москву.
На растущую долю поставок из США влияют и продолжающиеся перебои в экспорте катарского СПГ, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке. Впрочем, эта же война стала причиной того, что импорт российского СПГ в ЕС в первом квартале 2026-го увеличился на 16% в годовом исчислении.
Россия по-прежнему является вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС, несмотря на стремление блока постепенно сократить импорт российского газа. Основные поставки в этом году пришлись на Францию, Испанию и Бельгию.
От американского же СПГ уже больше чем наполовину зависят Германия (89% от общего импорта), Хорватия (87%), Великобритания (81%), Нидерланды (77%), Польша (75%) и Греция (73%).
Впрочем, в другом отчете Института также говорится, что, например, в 2025 году на СПГ пришлось меньше половины от общего импорта газа в Европу. Бóльшая часть (156 млрд куб. м) пришлась на трубопроводный газ. На СПГ — чуть больше 140 млрд куб. м.
IEEFA пишет, что война на Ближнем Востоке привела к тому, что Европа стала еще больше зависеть от двух крупнейших поставщиков СПГ — США и России. Повышение доли импорта американского СПГ может привести к появлению в Европе «новой энергетической зависимости» от единственного поставщика — на этот раз Штатов. Из-за этого европейским странам сложнее контролировать перебои в поставках СПГ и растущие цены.
«Сжиженный природный газ стал ахиллесовой пятой стратегии энергетической безопасности Европы, оставив континент уязвимым перед высокими ценами на газ и новыми формами перебоев в поставках», — заявила Ана Мария Джаллер-Макаревич, ведущий аналитик по энергетике в Европе в IEEFA.
В конце января страны — члены Евросоюза официально приняли регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа, как трубопроводного, так и СПГ. Согласно плану, Европа должна полностью отказаться от российского газа до конца 2027 года.