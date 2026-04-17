Словакия вслед за Венгрией подает иск в суд против решения ЕС полностью отказаться от импорта российского газа

Словакия в ближайшие дни подаст иск против решения Евросоюза о запрете импорта российского газа, принятого квалифицированным большинтством, и будет добиваться обеспечительных мер. Об этом в пятницу заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, сообщает Reuters.

По словам Фицо, иск будет направлен в Суд Европейского союза. Премьер раскритиковал порядок принятия регламента о запрете. Он сказал:

«По мнению словацкого правительства, это явное нарушение всех принципов, на которых основаны договоры ЕС».

Фицо добавил, что решения по санкциям и вопросам внешней политики должны приниматься единогласно. Правительство Словакии подаст иск до крайнего срока — 27 апреля. Венгрия уже обратилась с аналогичной жалобой, а Словакия ранее объявляла, что последует ее примеру.

Запрет на импорт российского газа должен вступить в силу к концу 2027 года. Решение было одобрено квалифицированным большинством стран, что позволило ЕС преодолеть сопротивление Словакии и Венгрии при утверждении этой меры ранее в текущем году. Обе страны продолжают закупать российский газ, несмотря на усилия Евросоюза снизить зависимость от российских энергоносителей и сократить финансирование войны России против Украины.