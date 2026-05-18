Экс-глава Офиса президента Украины Ермак за три дня собрал $3 млн на залог

Вся сумма в 140 млн гривен ($3,2 млн), необходимая для внесения залога за бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, собрана к утру понедельника, 18 мая. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) и адвоката Игоря Фомина.

По данным источников «УП», деньги поступили примерно 200 платежами, при этом некоторые взносы были по 1 копейке. Общая сумма составила 154 млн гривен, то есть больше необходимого.

Обновление: Андрей Ермак вышел из СИЗО, сообщает «5 канал». Он провел четверо суток в платной камере, за которую, по его словам, заплатил адвокат.

14 мая Высший антикоррупционный суд отправил Андрея Ермака под стражу с правом выйти на свободу под залог в размере 140 млн гривен. Ермак заявил, что у него нет таких денег, но есть друзья, которые могут помочь. В частности, как выяснила «УП», 30 млн гривен ($680 тысяч) внес бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров.

Ермак проходит по делу об отмывании более $10 млн при строительстве элитного жилья под Киевом. По версии следствия, проект был частично профинансирован из средств, полученных через коррупционные схемы в «Энергоатоме» — компании, которая управляет украинскими АЭС. По делу, по некоторым данным, также проходят бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич.

