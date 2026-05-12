Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

88.55

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

337

 

 

 

 

 

Новости

Фигурантами по делу Андрея Ермака назвали еще шесть человек. Среди них — бывший вице-премьер Украины

The Insider
Фото: бывший вице-премьер Алексей Чернышов (в центре) в зале Высшего антикоррупционного суда, июль 2025 / Суспільне Новини

Фото: бывший вице-премьер Алексей Чернышов (в центре) в зале Высшего антикоррупционного суда, июль 2025 / Суспільне Новини

НАБУ и САП объявили о подозрении еще шестерым фигурантам дела об отмывании 460 млн гривен (примерно $10,5 млн по курсу на май 2026) на строительстве элитного жилья под Киевом. По этому же делу подозреваемым проходит бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, о статусе которого в этом деле стало известно накануне. 

Имена подозреваемых в пресс-релизе не называются. Ведомства лишь уточняют, что речь идет о бывшем вице-премьере Украины, неназванном бизнесмене и «других лицах». 

Украинское издание «Бабель» со ссылкой на источники пишет, что речь идет об Алексее Чернышове, который был вице-премьером в 2024–2025 годах, и Тимуре Миндиче, бизнесмене и давнем партнере Владимира Зеленского, который в ноябре прошлого года стал фигурантом громкого антикоррупционного дела. Последний уехал из страны незадолго до обысков в его доме. 

Как и Ермак, остальные подозреваемые проходят по ч. 3 ст. 209 УК Украины. Она предусматривает до 12 лет лишения свободы. Из опубликованного пресс-релиза, впрочем, неясно, является ли Ермак седьмым фигурантом дела или входит в число этих шести человек.  

Накануне бывшему главе Офиса президента Украины также сообщили о подозрении. По версии следствия, он и другие участники преступной группы в 2020 году создали проект строительства элитных частных резиденций «Династия» в Киевской области. В период с 2021 по 2025 год за счет этого проекта они отмыли порядка 460 млн гривен. Отдельно отмечается, что финансирование строительства осуществлялось частично за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в «Энергоатоме» — компании, которая управляет украинскими АЭС. 

В ноябре прошлого года НАБУ и САП объявили об операции «Мидас» — масштабном расследовании коррупции в энергетической сфере. Как следовало из материалов дела, группа высокопоставленных украинских чиновников и бизнесменов создала коррупционную схему именно вокруг АО НАЭК «Энергоатом»: участники схемы получали откаты от подрядчиков в размере 10–15% от суммы договоров, а деньги отмывались через сеть иностранных компаний. По оценкам следователей, через эту «прачечную» могло пройти около $100 млн.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте