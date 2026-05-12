Фигурантами по делу Андрея Ермака назвали еще шесть человек. Среди них — бывший вице-премьер Украины

НАБУ и САП объявили о подозрении еще шестерым фигурантам дела об отмывании 460 млн гривен (примерно $10,5 млн по курсу на май 2026) на строительстве элитного жилья под Киевом. По этому же делу подозреваемым проходит бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, о статусе которого в этом деле стало известно накануне.

Имена подозреваемых в пресс-релизе не называются. Ведомства лишь уточняют, что речь идет о бывшем вице-премьере Украины, неназванном бизнесмене и «других лицах».

Украинское издание «Бабель» со ссылкой на источники пишет, что речь идет об Алексее Чернышове, который был вице-премьером в 2024–2025 годах, и Тимуре Миндиче, бизнесмене и давнем партнере Владимира Зеленского, который в ноябре прошлого года стал фигурантом громкого антикоррупционного дела. Последний уехал из страны незадолго до обысков в его доме.

Как и Ермак, остальные подозреваемые проходят по ч. 3 ст. 209 УК Украины. Она предусматривает до 12 лет лишения свободы. Из опубликованного пресс-релиза, впрочем, неясно, является ли Ермак седьмым фигурантом дела или входит в число этих шести человек.

Накануне бывшему главе Офиса президента Украины также сообщили о подозрении. По версии следствия, он и другие участники преступной группы в 2020 году создали проект строительства элитных частных резиденций «Династия» в Киевской области. В период с 2021 по 2025 год за счет этого проекта они отмыли порядка 460 млн гривен. Отдельно отмечается, что финансирование строительства осуществлялось частично за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в «Энергоатоме» — компании, которая управляет украинскими АЭС.

В ноябре прошлого года НАБУ и САП объявили об операции «Мидас» — масштабном расследовании коррупции в энергетической сфере. Как следовало из материалов дела, группа высокопоставленных украинских чиновников и бизнесменов создала коррупционную схему именно вокруг АО НАЭК «Энергоатом»: участники схемы получали откаты от подрядчиков в размере 10–15% от суммы договоров, а деньги отмывались через сеть иностранных компаний. По оценкам следователей, через эту «прачечную» могло пройти около $100 млн.