Суд в Киеве арестовал экс-главу Офиса президента Украины Андрея Ермака по делу об отмывании денег

Высший антикоррупционный суд Украины в четверг, 14 мая, избрал меру пресечения Андрею Ермаку в виде содержания под стражей. Об этом пишет «Українська правда».

Суд отправил его под арест на два месяца. Альтернативой для него оставили возможность выйти под залог в 140 млн гривен (примерно $3,2 млн). Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) также требовала отправить его под стражу с возможностью внесения залога в 180 млн гривен ($4 млн).

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП объявили Ермаку и еще как минимум пяти фигурантам подозрение в отмывании более $10 млн при строительстве элитного жилья под Киевом.



Как утверждалось, проект частично финансировался за счет средств, полученных через коррупционные схемы в «Энергоатоме» — компании, которая управляет украинскими АЭС. По делу также проходили бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич.

Сам Андрей Ермак называл подозрения в коррупции необоснованными и утверждал, что «всегда руководствовался законом» и намерен «защищать свои права, свое имя и свою репутацию». На заседании в четверг он сказал, что намерен обжаловать решение суда, а также что у него «нет таких денег», но есть «много друзей» и он будет пытаться собрать сумму «если будет такая возможность».