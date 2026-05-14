Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

73.34

OIL

97.22

EUR

85.9

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

388

 

 

 

 

 

Новости

Суд в Киеве арестовал экс-главу Офиса президента Украины Андрея Ермака по делу об отмывании денег

The Insider
Иллюстрация к материалу

Высший антикоррупционный суд Украины в четверг, 14 мая, избрал меру пресечения Андрею Ермаку в виде содержания под стражей. Об этом пишет «Українська правда». 

Суд отправил его под арест на два месяца. Альтернативой для него оставили возможность выйти под залог в 140 млн гривен (примерно $3,2 млн). Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) также требовала отправить его под стражу с возможностью внесения залога в 180 млн гривен ($4 млн). 

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП объявили Ермаку и еще как минимум пяти фигурантам подозрение в отмывании более $10 млн при строительстве элитного жилья под Киевом. 

Как утверждалось, проект частично финансировался за счет средств, полученных через коррупционные схемы в «Энергоатоме» — компании, которая управляет украинскими АЭС. По делу также проходили бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич.

Сам Андрей Ермак называл подозрения в коррупции необоснованными и утверждал, что «всегда руководствовался законом» и намерен «защищать свои права, свое имя и свою репутацию». На заседании в четверг он сказал, что намерен обжаловать решение суда, а также что у него «нет таких денег», но есть «много друзей» и он будет пытаться собрать сумму «если будет такая возможность».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте