Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала арестовать бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП объявили Ермаку, а также еще как минимум пяти фигурантам подозрение в отмывании более $10 млн при строительстве элитного жилья под Киевом. Как утверждается, проект частично финансировался за счет средств, полученных через коррупционные схемы в «Энергоатоме» — компании, которая управляет украинскими АЭС.

Как пишут украинские СМИ, речь идет о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове и бизнесмене и давнем партнере Зеленского Тимуре Миндиче. По этому делу им грозит до 12 лет лишения свободы.

Обновлено: Андрей Ермак назвал подозрение в коррупции необоснованным. Он утверждает, что «всегда руководствовался законом» и намерен «защищать свои права, свое имя и свою репутацию». Экс-чиновник пообещал не покидать Украину и пожаловался на «беспрецедентное публичное давление» на правоохранительные органы с требованием вручить ему подозрение.

Андрей Ермак, которого СМИ называли вторым по влиянию человеком в стране после президента, ушел в отставку в ноябре. Это произошло на фоне коррупционного скандала. НАБУ и САП объявили об операции «Мидас» — масштабном расследовании коррупции в энергетической сфере.

Как следовало из материалов дела, группа высокопоставленных украинских чиновников и бизнесменов создала коррупционную схему именно вокруг АО НАЭК «Энергоатом»: участники схемы получали откаты от подрядчиков в размере 10–15% от суммы договоров, а деньги отмывались через сеть иностранных компаний. По оценкам следователей, через эту «прачечную» могло пройти около $100 млн.