Экс-главу Офиса президента Украины Андрея Ермака заподозрили в легализации 460 млн гривен на строительстве элитного жилья под Киевом

Бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении по делу о легализации 460 млн гривен на строительстве элитной недвижимости под Киевом. Об этом сообщила пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Следственные действия с Ермаком проводятся в рамках продолжающейся масштабной операции "Мидас" против коррупционных схем, в которых замешаны сразу несколько крупных украинских чиновников. В видео, опубликованном Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) говорится, что в 2020 году был создан проект строительства элитных частных резиденций "Династия", в котором участвовали трое участников преступной группы. Они договорились построить четыре резиденции для собственного использования, а финансирование строительства маскировали через кооператив "Солнечный берег", используя для него наличные, полученные преступным путем.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин на просьбу о комментарии от журналистов "РБК-Україна" ответил уклончиво:

"Как видим, процессуальные действия еще происходят, пока рано давать оценки", - сказал он.

В ноябре прошлого года НАБУ и САП объявили об операции «Мидас» — масштабном расследовании коррупции в энергетической сфере. Как следует из материалов дела, группа высокопоставленных украинских чиновников и бизнесменов создала коррупционную схему вокруг АО НАЭК «Энергоатом», которое управляет украинскими АЭС: участники схемы получали откаты от подрядчиков в размере 10–15% от суммы договоров, а деньги отмывались через сеть иностранных компаний. По оценкам следователей, через эту «прачечную» прошло около $100 млн.

В настоящее время в деле больше 10 фигурантов. Часть из них, включая Алексея Чернышова и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, были арестованы. Один из главных фигурантов дела, бизнесмен Тимур Миндич покинул Украину 10 ноября за несколько часов до обысков. Миндич — совладелец студии «Квартал 95», считался близким соратником Зеленского. Обыски прошли у Андрея Ермака, который вскоре после этого подал в отставку.