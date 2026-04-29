«УП» опубликовала расшифровки разговоров Миндича с экс-советником Зеленского Шефиром и экс-главой Минобороны Украины Умеровым

«Украинская правда» опубликовала расшифровки разговоров бизнесмена Тимура Миндича с бывшим советником президента Украины Сергеем Шефиром и экс-главой Минобороны Рустемом Умеровым. По данным издания, записи этих разговоров, сделанные НАБУ и САП в квартире Миндича в рамках операции «Мидас», приобщены к уголовному делу.

«УП» сообщает также, что в апреле более 10 томов уголовного дела были направлены в Израиль вместе с запросом на экстрадицию Тимура Миндича и Александра Цукермана. Пресс-служба Умерова отказалась комментировать расшифровки, а Миндич сказал «УП», что готов дать комментарии после допроса НАБУ.

В расшифровках, которые зачитывает журналист издания, три разговора.

Разговор Миндича и Шефира, 30 июня 2025 года. Предположительно, речь идет о залоге для бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Из разговора следует, что часть денег на залог должны собрать «какие-то аграрии».

Разговор Миндича и некоей Натальи, 1 июля 2025. Обсуждается строительство четырех домов, вероятно в кооперативе «Династия» под Киевом, для Миндича, Чернышова, а также неких Андрея и Вовы. Миндич говорит, что нужно закончить строительство и «на кого-то переоформить». Источники «УП» в политических кругах ранее сообщали, что два дома в этом кооперативе предназначались для Владимира Зеленского и Андрея Ермака, на тот момент главы Офиса президента Украины. Приведенный разговор может служить косвенным подтверждением этой информации.

Разговор Миндича и Умерова, который в то время был министром обороны, 8 июля 2025. Речь идет о вероятной закупке продукции украинской оборонной компании Fire Point и возможном назначении Умерова послом в США. Как отмечает «УП», по данным многочисленных расследований, одним из бенефициаров Fire Point может быть Миндич. Свои самые крупные контракты компания получает от Минобороны Украины. Сам Миндич отрицал, что имеет какое-либо отношение к Fire Point.

В редакции «Украинской правды» The Insider пояснили, что получили расшифровки разговоров, приобщенных к уголовному делу, но не сами аудиозаписи.