Новости

Глава Пограничного патруля США Майкл Бэнкс подал в отставку

The Insider
Майкл Бэнкс. Фото: Andres Leighton / AP

Глава Пограничного патруля США — федеральной вооруженной полиции, охраняющей государственные границы и подчиненной Таможенной и пограничной службе США — Майкл Бэнкс неожиданно подал в отставку в четверг, 14 мая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник, позднее Бэнкс сам подтвердил это в интервью Fox News, объяснив свой уход тем, что «просто пришло время». 

На эту должность Бэнкс был назначен президентом Дональдом Трампом в начале 2025 года. Всего он прослужил в пограничной охране больше 20 лет, покинув ее лишь ненадолго в 2023 году из-за разногласий с администрацией Джо Байдена — тогда он возглавил пограничную охрану штата Техас 

По словам двух чиновников Пограничной службы, с которыми удалось поговорить Reuters, Бэнкс был близок к бывшему министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая ушла в отставку в марте этого года. Глава Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) Тодд Лайонс должен покинуть свой пост в конце месяца. 

1 апреля издание Washington Examiner опубликовало статью, в которой со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников ведомства рассказало, что Бэнкс хвастался перед коллегами, что пользовался услугами проституток во время туристических поездок по Колумбии и Таиланду. Поведение Бэнкса дважды расследовалось сотрудниками Таможенной и пограничной службы.

«В нашей работе часть наших обязанностей – борьба с торговлей женщинами. Это часть нашей работы. Поведение Бэнкса противоречит тому, чем мы занимаемся или за что должны выступать. Если вы участвуете в подобных действиях, вы поддерживаете торговлю женщинами и их эксплуатацию», — заявил один из собеседников издания.

