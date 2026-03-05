Трамп уволил министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, при которой число смертей в иммиграционных учреждениях достигло максимума

Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, сообщает Reuters. На ее место он намерен назначить сенатора-республиканца от Оклахомы Маркуэйна Маллина — это назначение потребует утверждения в Сенате.

Ноэм, которой 54 года, уйдет с поста в конце марта. Как отмечается, за год работы на своем посту она превратилась в одного из самых узнаваемых членов кабинета Трампа: устраивала массовые рейды в Лос-Анджелесе, Чикаго и Вашингтоне, посещала депортационную тюрьму в Сальвадоре и в социальных сетях называла осужденных мигрантов «ублюдками». При ней число смертей в иммиграционных учреждениях достигло максимума за два десятилетия.

Увольнение Ноэм произошел после скандала в Миннеаполисе: в январе федеральные агенты застрелили двух граждан США — Рене Гуд и Алекса Претти. Ноэм поспешила назвать их гибель «внутренним терроризмом», однако появившиеся видеозаписи опровергли официальную версию о нападении погибших на федеральных агентов. Демократы в Палате представителей инициировали импичмент министра, к требованиям ее отставки присоединились и несколько республиканцев.

Дополнительным поводом для критики стала рекламная кампания стоимостью $220 млн, в которой Ноэм снялась верхом на лошади на фоне горы Рашмор. На слушаниях в Конгрессе она заявила, что кампанию санкционировал лично Трамп — однако сам президент в разговоре с Reuters это отрицал и утверждал, что ничего об этом не знал.

Как пишет Reuters, преемник Ноэм Маркуэйн Маллин также является сторонником жесткого иммиграционного курса Трампа. Десять лет он провел в Палате представителей, в 2023 году перешел в Сенат. Реальным архитектором иммиграционной политики остается заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер — именно он, по данным Reuters, контролирует это направление вне зависимости от того, кто возглавляет министерство.

Незадолго до этого сообщалось о хаосе внутри министерства: советник Ноэм Кори Левандовски, а также по совместительству ее любовник (при этом оба не разведены и состоят в официальных браках с другими людьми) добился для себя удостоверения федерального агента и фактически управлял ведомством наравне с министром, а сотрудники, вызывавшие недоверие, проходили проверки на полиграфе.