Министр труда США Лори Чавес-Деремер ушла в отставку на фоне расследования злоупотреблений и скандалов в ведомстве

The Insider
Фото: AP



Министр труда США Лори Чавес-Деремер подала в отставку на фоне расследования возможных злоупотреблений и неподобающего поведения. Чавес-Деремер — член Республиканской партии и бывшая конгрессвумен от штата Орегон.

Исполняющим обязанности министра назначен ее заместитель Кит Сондерлинг. По данным The Wall Street Journal, решение об отставке было принято после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как утверждают источники издания, Чавес-Деремер сама предложила уйти, чтобы не отвлекать президента на фоне скандала.

Расследование инспектора Минтруда касается обвинений в нецелевом использовании ресурсов ведомства, служебном романе с сотрудником охраны, а также отправке личных сообщений и неподобающих запросов молодым сотрудникам. Ожидалось, что министр будет допрошена в ближайшие дни, однако после отставки ее участие в процедуре оказалось под вопросом.

Как пишет WSJ, вокруг Чавес-Деремер в последние месяцы накапливались и другие обвинения. В частности, сотрудники ведомства жаловались на «токсичную атмосферу» и давление со стороны ее команды. Также утверждалось, что гранты Минтруда могли направляться политическим союзникам для укрепления ее позиций. Сама она отрицала эти нарушения.

Отдельный эпизод связан с ее мужем Шоном Деремером: по данным издания, две сотрудницы министерства обвиняли его в неподобающих прикосновениях. Полиция Вашингтона проводила проверку, однако дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

Ситуация вокруг министра обсуждалась и в Конгрессе. Сенатор-республиканец Чак Грассли направлял ей письмо с вопросами о возможном давлении на сотрудников, поездках за счет ведомства и сообщениях о посещении стрип-клуба. На слушаниях в Палате представителей также поднимались обвинения в профессиональных нарушениях, включая употребление алкоголя на рабочем месте.

Чавес-Деремер возглавила Минтруда в марте 2025 года. Несмотря на принадлежность к республиканцам, ее кандидатуру поддержали некоторые демократы и профсоюзы — в том числе благодаря ее позиции в поддержку прав работников в Конгрессе.

Ее отставка стала уже третьей в кабинете Трампа за последние недели. Ранее посты покинули глава Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм и генеральный прокурор Пэм Бонди. По данным Reuters, в Белом доме обсуждают более широкую перестановку кадров на фоне политических последствий войны с Ираном.

