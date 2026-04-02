Генпрокурор США Пэм Бонди уходит в отставку

The Insider
Фото: The List

Дональд Трамп сообщил об отставке генерального прокурора США Пэм Бонди. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Бонди покинет пост и перейдет на работу в частный сектор. Когда именно это произойдет и какую должность она займет, он не уточнил.

«Мы любим Пэм, и она перейдет на новую, столь необходимую и важную должность в частном секторе, о которой будет объявлено в ближайшем будущем», — заявил Трамп.

Исполняющим обязанности генерального прокурора станет заместитель главы ведомства Тодд Бланш, следует из сообщения. Причины отставки Бонди Трамп не назвал.

По данным Reuters, отставке предшествовало недовольство Трампа работой Бонди. Агентство пишет, что одной из причин могла стать критика в связи с публикацией материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Речь идет в том числе о публикации Минюстом ранее не обнародованных документов ФБР, в которых содержались заявления женщины с обвинениями в адрес самого Трампа. Белый дом называл эти утверждения необоснованными, а в Минюсте предупреждали, что часть материалов может содержать недостоверные данные. Публикация документов вызвала давление со стороны Конгресса: Бонди планировалось допросить в Палате представителей 14 апреля.

Бонди заняла пост генпрокурора США в феврале 2025 года. До этого она была прокурором, а затем — генеральным прокурором штата Флорида, став первой женщиной на этой должности.

