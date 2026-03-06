Минюст США впервые опубликовал файлы по делу Эпштейна с обвинениями против Трампа

Министерство юстиции США опубликовало ранее не обнародованные материалы ФБР по делу финансиста Джеффри Эпштейна, в которых содержатся заявления женщины, обвинявшей Дональда Трампа в сексуальных преступлениях. Об этом пишет Reuters, а также другие американские СМИ. Документы были опубликованы на сайте ведомства 5 марта.

Согласно материалам ФБР, в 2019 году агенты четыре раза допрашивали неназванную женщину в рамках расследования по делу Эпштейна, обвиняемого в торговле несовершеннолетними. Ранее Минюст публиковал журнал допросов, однако обнародовал резюме лишь одной встречи, в ходе которой женщина заявила, что Эпштейн домогался ее, когда она была подростком.

Из новых документов следует, что она также заявляла, что в 1980-е годы, когда ей было от 13 до 15 лет, Эпштейн познакомил ее с Трампом, после чего Трамп якобы пытался заставить ее заняться оральным сексом. Reuters отмечает, что не смог независимо подтвердить достоверность этих утверждений.

В Белом доме назвали обвинения «полностью необоснованными и не подкрепленными никакими достоверными доказательствами». В самом Минюсте также предупредили, что часть опубликованных материалов может содержать «недостоверные и сенсационные утверждения» в адрес Трампа.

В ведомстве пояснили, что документы были среди 15 файлов, которые ранее «ошибочно пометили как дубликаты» и поэтому не опубликовали. Публикация произошла на фоне давления со стороны Конгресса: демократы обвиняют администрацию Трампа в сокрытии материалов, связанных с президентом, а комитет Палаты представителей уже проголосовал за вызов генпрокурора Пэм Бонди для дачи объяснений.

Сам Трамп ранее заявлял, что прекратил общение с Эпштейном в середине 2000-х и ничего не знал о его преступлениях. Опубликованные ранее документы Минюста также показывали, что Трамп несколько раз летал на самолете Эпштейна в 1990-е годы. Он это отрицал.

Американские СМИ писали о том, что анонимная истец неоднократно подавала в гражданские суды США иски, в которых утверждалось, что Трамп и Эпштейн совершили в отношении нее сексуальные преступления, когда она была несовершеннолетней. Однако эти иски были отозваны и не дошли до рассмотрения по существу.

Соратница Эпштейна Гислейн Максвелл добивается в федеральном суде США запрета на публикацию 90 тысяч страниц документов, утверждая, что специальный закон о раскрытии «файлов Эпштейна» неконституционен.

В 2008 году Джеффри Эпштейна осудили за склонение несовершеннолетней к проституции. Летом 2019 года его повторно задержали и обвинили в торговле женщинами, в том числе несовершеннолетними, а также в склонении их к проституции. В том же году Эпштейна до суда нашли мертвым в тюремной камере. Его соратницу Гислейн Максвелл впоследствии приговорили к 20 годам лишения свободы. Сейчас по делу продолжают рассекречивать «файлы Эпштейна» с показаниями жертв и документами, где фигурирует множество известных имен: политиков, миллиардеров, членов королевских семей. Очередная часть документов была опубликована 30 января.