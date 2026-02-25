В файлах Эпштейна, вероятно, отсутствуют показания женщины, обвинявшей Трампа в сексуальном насилии — CNN

Десятки протоколов допросов свидетелей ФБР по делу Джеффри Эпштейна, вероятно, отсутствуют в массиве документов, опубликованных Минюстом США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный анализ. Среди недостающих материалов — три допроса, связанные с женщиной, которая обвинила президента Дональда Трампа в сексуальном насилии десятки лет назад, а также заявляла, что Эпштейн регулярно насиловал ее с 13 лет.



Согласно журналу учета доказательств, переданному адвокатам соратницы Эпштейна Гислейн Максвелл, всего существует около 325 протоколов допросов свидетелей ФБР. Однако более 90 из них отсутствуют на сайте Минюста, утверждает CNN.

Конгрессмен-демократ Роберт Гарсия заявил CNN, что отсутствие этих документов ставит под сомнение полноту публикации материалов и соблюдение закона, обязывающего Минюст обнародовать файлы по делу Эпштейна.

Дональд Трамп последовательно отрицал обвинения, связанные с Эпштейном.

Ранее о пропаже документов, связанных с обвинениями против Трампа, сообщали NPR и независимый журналист Роджер Солленбергер. Представитель Минюста отверг утверждения об удалении каких-либо материалов по делу Эпштейна и подчеркнул, что ведомство действует в рамках закона.



Имя Трампа встречается во множестве материалов по делу Эпштейна, но сами по себе эти упоминания не говорят о причастности к преступлениям. Американские СМИ писали о том, что анонимная истец неоднократно подавала в гражданские суды США иски, в которых утверждалось, что Трамп и Эпштейн совершили в отношении нее сексуальные преступления, когда она была несовершеннолетней. Однако эти иски были отозваны и не дошли до рассмотрения по существу.



Соратница Эпштейна Гислейн Максвелл добивается в федеральном суде США запрета на публикацию 90 тысяч страниц документов, утверждая, что специальный закон о раскрытии «файлов Эпштейна» неконституционен.



В 2008 году Джеффри Эпштейна осудили за склонение несовершеннолетней к проституции. Летом 2019 года его повторно задержали и обвинили в торговле женщинами, в том числе несовершеннолетними, а также в склонении их к проституции. В том же году Эпштейна до суда нашли мертвым в тюремной камере. Его соратницу Гислейн Максвелл впоследствии приговорили к 20 годам лишения свободы. Сейчас по делу продолжают рассекречивать «файлы Эпштейна» с показаниями жертв и документами, где фигурирует множество известных имен: политиков, миллиардеров, членов королевских семей. Очередная часть документов была опубликована 30 января.