Глава FDA Марти Макари ушел в отставку из-за конфликта с производителями вейпов и фармкомпаниями

The Insider
Иллюстрация к материалу

Глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) Марти Макари ушел в отставку всего после 13 месяцев работы. Об этом сообщает Associated Press. 

«Марти — замечательный парень, он продолжит жить и будет вести хорошую жизнь. У него были некоторые трудности», — заявил журналистам вечером 12 мая президент США Дональд Трамп. Позднее он написал в соцсетях, что исполнять обязанности главы агентства теперь будет Кайл Диамантас, возглавляющий отдел безопасности пищевых продуктов FDA. Также он выложил скрин текстового сообщения, якобы отправленного Макари, где тот просит принять его прошение об отставке и пишет: «За время моих полномочий я объявил о 50 крупных реформах в FDA. При Джо Байдене в агентстве не было проведено ни одной». 

Тем не менее, как заявил журналистам анонимный чиновник из администрации Трампа, решение об отставке Макари было принято министром здравоохранения США Робертом Ф. Кеннеди-младшим, а Трамп затем только одобрил его. 

За последнее время Макари столкнулся с недовольством сразу нескольких групп сторонников Дональда Трампа. В частности, активисты, выступающие против права на аборт, критиковали его за затягивание внутренней проверки препарата мифепристон, предназначенного для искусственного прерывания беременности. Активисты требовали запретить его пересылку по почте, сейчас разрешенной правилами FDA. 

Кроме того, Макари блокировал выход на рынок новых ароматизированных электронных сигарет, аргументируя это их большой привлекательностью для подростков, что вызывало недовольство производителей. На прошлой неделе агентство внезапно разрешило выпуск электронных сигарет с фруктовыми ароматизаторами и смягчило правила их рекламы для крупных компаний. 

Также Макари конфликтовал с фармацевтической промышленностью. Он добивался более быстрого лицензирования лекарств, в том числе путем отмены некоторых исследований, но эта деятельность носила неупорядоченный характер. В результате несколько фармкомпаний, занимающихся лечением редких или трудноизлечимых заболеваний, заявили, что получили письма с отказом или просьбы о проведении дополнительных исследований препаратов, которые ранее получили одобрение сотрудников FDA. 

