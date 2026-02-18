Ведомство Минздрава США согласилось рассмотреть мРНК-вакцину Moderna от гриппа, которую ранее беспочвенно сочло ненадежной

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) согласилось рассмотреть заявку компании Moderna на вакцину против гриппа, созданную на основе мРНК-технологии, сообщает Reuters. Регулятор изменил свое решение через неделю после того, как неожиданно отказался принять документы на рассмотрение.

В начале февраля глава Центра оценки и исследования биопрепаратов FDA Винай Прасад подписал письмо с отказом принять заявку, сославшись на ненадлежащий формат клинического испытания. По версии регулятора, компания в ходе испытания использовала обычную дозу вакцины от гриппа в качестве препарата для сравнения, тогда как людям старше 65 лет врачи рекомендуют более сильнодействующий вариант. Это, по мнению FDA, сделало исследование неполноценным и фактически поставило пожилых участников испытания под повышенный риск.

Moderna с такой трактовкой не согласилась. Компания указала, что FDA одобрило именно такой формат исследования еще в апреле 2024 года, а в августе 2025-го, незадолго до подачи заявки, подтвердило готовность ее рассмотреть. По словам гендиректора Moderna Стефана Банселя, письмо об отказе не содержало ни одного замечания по безопасности или эффективности препарата. Эксперты также обратили внимание, что схема испытания, которую применила Moderna, стандартна для подобных исследований и не прописана в американском законодательстве как нарушение. Решение FDA было принято Прасадом в обход мнения внутренних научных экспертов ведомства — по имеющимся данным, это уже не первый подобный случай.

Теперь FDA согласилось рассмотреть скорректированную заявку: компания запросила полное одобрение вакцины для людей в возрасте от 50 до 64 лет и ускоренное одобрение для тех, кто старше 65. Moderna также обязалась провести постмаркетинговое исследование среди пожилых пациентов. Решение ожидается не позднее 5 августа.

Американская политика в сфере здравоохранения радикально пересматривается под руководством министра соответствующего ведомства Роберта Кеннеди-младшего — многолетнего противника вакцинации, особенно критически настроенного именно к мРНК-препаратам. При Кеннеди были отменены рекомендации по вакцинации от гриппа и ковида для большинства американцев, расторгнут контракт на $590 млн с Moderna на разработку мРНК-вакцины от птичьего гриппа, а регуляторы прямо назвали мРНК-платформу «принципиально новой», требующей особого подхода. В ноябре 2025 года Прасад без каких-либо доказательств заявил, что вакцины против ковида на основе мРНК стали причиной смерти детей.

Недоверие к Moderna в американском обществе подпитывается и конспирологическими теориями, которые распространились еще в период пандемии. Ключевым поводом для них стало то, что ранние разработки мРНК-платформы компании частично финансировало DARPA — агентство передовых оборонных исследований Министерства обороны США. Реальный факт — около $20 млн в виде грантов — конспирологи превратили в «доказательство» того, что вакцины являются военным проектом по контролю над населением. Распространялись также утверждения о том, что мРНК-прививки изменяют ДНК человека или содержат «микрочипы», — что было многократно опровергнуто специалистами. Вакцина Moderna от гриппа уже принята на рассмотрение в Евросоюзе, Канаде и Австралии.