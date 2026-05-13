Франция изолировала лайнер более чем с 1700 человек из-за предполагаемой вспышки норовируса

Власти Франции изолировали круизный лайнер Ambition, на борту которого находятся более 1700 пассажиров и членов экипажа, из-за предполагаемой вспышки норовируса. Об этом пишут Би-би-си и France 24.

Судно находится в порту города Бордо. Пассажиры не могут сойти на берег, нескольких из них изолировали в каютах. Круизная компания Ambassador Cruise Line подтвердила, что на борту судна скончался 92-летний мужчина, однако точная причина его смерти не установлена.

Компания также заверяет, что после первых сообщений о заболеваниях на судне ввели усиленные санитарные и профилактические меры. Сейчас анализы заболевших пассажиров на Ambition направили на проверку в университетскую больницу Бордо.

По состоянию на среду, 13 мая, симптомы, напоминающие инфекцию, наблюдались у 48 пассажиров, а также у одного члена экипажа. Сейчас на борту лайнера 1187 пассажиров и 514 членов экипажа. Круизный лайнер отплыл из Белфаста (Северная Ирландия) 8 мая. Он останавливался в Ливерпуле (Великобритания), Бресте (Франция) и прибыл в Бордо, откуда собирался направиться в Испанию.

Норовирус — это острая кишечная инфекция, к ее частым симптомам относятся диарея и рвота. Вирус отличается высокой заразностью и передается при прямом контакте, например совместном приеме пищи и использовании одних столовых приборов. Как отмечал Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), норовирус является наиболее частой (более 90%) причиной вспышек диарейных заболеваний на круизных судах, поэтому в СМИ также часто называют «круизным вирусом».

Ранее в мае, например, вспышку норовируса обнаружили на лайнере Caribbean Princess, который вышел из порта Флориды. Сообщалось о 115 подтвержденных заболевших.

В случае с лайнером Ambition в компании — владельце судна заверили, что «нет никаких оснований» связывать эту вспышку с вспышкой хантавируса на другом круизном судне. Вспышка хантавируса охватила лайнер MV Hondius. На прошлой неделе ему разрешили зайти в порт Тенерифе. Всего известно как минимум о пяти зараженных, трое скончались.