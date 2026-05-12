Спутники зафиксировали самый долгий перерыв в отгрузках нефти из Ирана с начала конфликта

Спутниковые снимки третий день подряд не фиксируют танкеров у нефтяных терминалов на иранском острове Харк — главном экспортном нефтяном хабе страны. Об этом написал старший аналитик Eurasia Group по Ирану и нефти Грегори Брю.

По его словам, данные Kpler показывают, что объемы нефтяных отгрузок за последний месяц устойчиво снижались — с 13 млн баррелей в середине апреля до 5 млн на прошлой неделе.

«Потребовался примерно месяц, но блокада начинает сказываться», — написал Брю.

Колумнист Bloomberg по энергетике Хавьер Блас также сообщил со ссылкой на спутниковые снимки CopernicusEU, что 8, 9 и 11 мая у Харка не наблюдалось загрузки супертанкеров. Данных за 10 мая, по его словам, не было. Проект TankerTrakers отмечает, что и сегодня, 12 мая, отгрузок не было.

«Похоже, это самый длительный период без отгрузок с первых дней войны», — отметил Блас.

После начала конфликта между США, Израилем и Ираном Ормузский пролив остается частично заблокированным, а экспорт иранской нефти оказался под сильным давлением. Остров Харк считается ключевым пунктом для поставок иранской нефти на мировой рынок.

Bloomberg ранее писал, что война с Ираном приводит к рекордному сокращению мировых запасов нефти. На фоне почти полной остановки судоходства через Ормузский пролив мир за два месяца лишился более миллиарда баррелей поставок. По оценке Morgan Stanley, с начала марта мировые нефтяные запасы сокращались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки — это крупнейшее падение за всю историю наблюдений Международного энергетического агентства. JPMorgan предупреждал, что при сохранении блокады Ормузского пролива уже летом страны могут столкнуться с серьезным дефицитом топлива и критически низкими запасами нефти.