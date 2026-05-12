Пакистан, выступавший в роли посредника в переговорах США и Ирана, тайно укрывал самолеты Тегерана на своих аэродромах, что потенциально защитило бы их от американских ударов. Об этом со ссылкой на источники среди американских чиновников пишет CBS News.

Несколько иранских самолетов были направлены на пакистанскую авиабазу Нур-Хан в начале апреля, спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня. В их числе был, например, иранский самолет RC-130 ВВС — разведывательный вариант тактического транспортного самолета.

Официально пакистанские чиновники эти заявления отвергают, указывая, что база находится прямо в центре города и скрыть от посторонних глаз большой парк самолетов там невозможно.

Известно также, что Иран перенаправлял гражданские самолеты для стоянки в соседнем Афганистане. Так, незадолго до начала войны иранский гражданский самолет авиакомпании Mahan Air приземлился в Кабуле и до сих пор остается там. Когда в марте Пакистан нанес серию ударов по Кабулу, местные власти перевели самолеты в аэропорт Герата, расположенный недалеко от иранской границы. Талибы отрицают наличие иранских самолетов в стране.

При этом Исламабад с начала войны был посредником в переговорах делегаций США и Ирана. На этой неделе стороны вновь зашли в тупик в попытке мирно урегулировать конфликт: Трамп в соцсетях назвал ответ Ирана на американский мирный план совершенно неприемлемым. Иранское агентство Tasnim писало, что Иран потребовал от США отменить санкции, прекратить все боевые действия и снять блокаду Ормузского пролива до начала переговоров по ядерной программе, отказался демонтировать ядерные объекты и предложил ввести мораторий на обогащение урана на более короткий срок, чем требовали США.