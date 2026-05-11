Иран опроверг сообщения о готовности отказаться от обогащения урана и вывезти ядерные материалы

Иранское агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), опровергло сообщения западных СМИ о том, что Тегеран якобы согласился на длительную приостановку ядерной программы и вывоз обогащенного урана за пределы страны.

«Утверждение некоторых западных СМИ о предложении Ирана ввести 15-летний мораторий на ядерную деятельность полностью ложно», — пишет Tasnim. Источник, близкий к иранской переговорной группе по ядерной программе, заявил агентству, что сообщения о якобы предложенной Ираном 15-летней приостановке обогащения урана являются «частью психологической операции».

Опровержение появилось после сообщения телеканала "Аль-Джазира", который со ссылкой на источники опубликовал новость о том, что Иран якобы готов на 15 лет заморозить обогащение урана. Также The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Иран якобы предложил частично открыть Ормузский пролив по мере снятия американской морской блокады и передать часть запасов обогащенного урана третьей стране с гарантией возврата в случае провала переговоров. При этом, по данным издания, Тегеран отказался демонтировать свои ядерные объекты и был готов обсуждать лишь краткосрочный мораторий на обогащение урана вместо 20-летней паузы, на которой настаивали США.

Президент США Дональд Трамп ранее резко раскритиковал ответ Ирана на американский мирный план. После заявления Трампа мировые цены на нефть выросли примерно на 3%, отмечало Reuters.

Ранее США предложили Ирану план из 14 пунктов, предусматривающий прекращение разработки ядерного оружия, остановку обогащения урана на 12 лет и передачу около 440 килограммов урана, обогащенного до 60%. Взамен Вашингтон обещал постепенно снять санкции и разблокировать часть иранских активов. 9 мая президент России Владимир Путин предложил вывезти иранский обогащенный уран в Россию. Однако представитель иранского МИД Эсмаил Багаи позже заявил, что на данном этапе Тегеран ставит в приоритет прекращение войны.