Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

88.55

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

125

 

 

 

 

 

Новости

Иран опроверг сообщения о готовности отказаться от обогащения урана и вывезти ядерные материалы

The Insider
Фото: Hamid Foroutan / ISNA / AP

Фото: Hamid Foroutan / ISNA / AP

Иранское агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), опровергло сообщения западных СМИ о том, что Тегеран якобы согласился на длительную приостановку ядерной программы и вывоз обогащенного урана за пределы страны.

«Утверждение некоторых западных СМИ о предложении Ирана ввести 15-летний мораторий на ядерную деятельность полностью ложно», — пишет Tasnim. Источник, близкий к иранской переговорной группе по ядерной программе, заявил агентству, что сообщения о якобы предложенной Ираном 15-летней приостановке обогащения урана являются «частью психологической операции».

Опровержение появилось после сообщения телеканала "Аль-Джазира", который со ссылкой на источники опубликовал новость о том, что Иран якобы готов на 15 лет заморозить обогащение урана. Также The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Иран якобы предложил частично открыть Ормузский пролив по мере снятия американской морской блокады и передать часть запасов обогащенного урана третьей стране с гарантией возврата в случае провала переговоров. При этом, по данным издания, Тегеран отказался демонтировать свои ядерные объекты и был готов обсуждать лишь краткосрочный мораторий на обогащение урана вместо 20-летней паузы, на которой настаивали США.

Президент США Дональд Трамп ранее резко раскритиковал ответ Ирана на американский мирный план. После заявления Трампа мировые цены на нефть выросли примерно на 3%, отмечало Reuters.

Ранее США предложили Ирану план из 14 пунктов, предусматривающий прекращение разработки ядерного оружия, остановку обогащения урана на 12 лет и передачу около 440 килограммов урана, обогащенного до 60%. Взамен Вашингтон обещал постепенно снять санкции и разблокировать часть иранских активов. 9 мая президент России Владимир Путин предложил вывезти иранский обогащенный уран в Россию. Однако представитель иранского МИД Эсмаил Багаи позже заявил, что на данном этапе Тегеран ставит в приоритет прекращение войны.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  2. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте