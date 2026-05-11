Спутниковые снимки зафиксировали повреждение нефтяного танкера в Ормузском проливе и разлив нефтепродуктов

The Insider
Иллюстрация к материалу

Опубликованные аналитическим сервисом Soar спутниковые снимки зафиксировали повреждение крупного нефтяного танкера в Ормузском проливе. На изображениях судно оставляет за собой след нефти, рядом также заметна активность небольших скоростных катеров. По данным аналитиков TankerTrackers, речь идет о супертанкере Barakah (IMO: 9902615), принадлежащем государственной нефтегазовой компании ОАЭ ADNOC.

Как утверждают аналитики, 4 мая танкер был атакован иранскими беспилотниками. По их версии, на момент удара судно шло без груза после перегрузки нефти на другой танкер восточнее ОАЭ и возвращалось за новой партией сырья. В ADNOC осудили атаку.

Ранее спутниковые снимки зафиксировали еще один крупный разлив нефти — возле иранского острова Харк, одного из ключевых нефтяных терминалов страны. Площадь нефтяного пятна составляет около 95 км². По данным Associated Press, пятно впервые заметили на снимках еще 5 мая. AP отмечает, что, судя по изображениям, утечка произошла еще до последней серии американских ударов по Ирану.

Пятно от разлива нефтепродуктов у острова Харк

Пятно от разлива нефтепродуктов у острова Харк

Copernicus | The Insider

