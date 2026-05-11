В Москве полицейские по ошибке задержали и избили школьника, у подростка диагностировали сотрясение мозга — «Осторожно, Москва»

В Москве полицейские задержали подростка, перепутав его с подозреваемым по фотографии с камер наблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на мать школьника.

Инцидент произошел утром 4 мая на улице Гарибальди. По словам женщины, ее сын шел на занятия, когда сотрудники полиции повалили его на землю ударом со спины, связали руки ремнем и затолкали в автомобиль. Как утверждает мать подростка, полицейские не представились и не объяснили причину задержания. Во время поездки в отдел, по ее словам, школьнику угрожали и били его головой о сиденье машины.

Позже в отделении выяснилось, что подростка задержали по ошибке: он оказался похож на человека, которого подозревают в совершении преступления. «Моего ребенка больше двух часов продержали в 3-м отделе УВД на метрополитене, не сообщили родителям, изъяли телефон и потребовали пароль», — рассказала мать подростка.

После освобождения семья обратилась за медицинской помощью. По словам родителей, у подростка диагностировали сотрясение мозга, сейчас он находится на больничном. Родители подали жалобы на действия сотрудников полиции в МВД, Следственный комитет и детскому омбудсмену.

