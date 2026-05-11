Германия и Украина договорились о совместном производстве дальнобойных дронов

The Insider
Германия и Украина будут совместно разрабатывать и производить беспилотники различной дальности — от менее 100 до 1500 километров. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы сосредоточены на проверенных проектах, в рамках которых развиваем сотрудничество между Германией и Украиной. Это касается, в частности, совместной разработки и производства беспилотников с различной дальностью полета — от менее чем 100 километров до 1500 километров», — сказал Писториус на брифинге с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Фёдоровым.

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что Берлин намерен и дальше поддерживать развитие беспилотных систем. По его словам, дальнобойные дроны имеют особое значение, поскольку «при массовом развертывании могут успешно преодолевать и тем самым перегружать противовоздушную оборону противника». Писториус также заявил, что Германия присоединится к украинской платформе оборонных инноваций Brave1, через которую разработчики смогут получать финансирование для тестирования новых технологий в боевых условиях.

Министр прибыл в Киев в понедельник для переговоров о расширении сотрудничества в сфере оборонной промышленности. По итогам встречи стороны подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в области инновационных оборонных технологий в рамках проекта Brave Germany.

