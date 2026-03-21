В Чехии подожгли предприятие по производству беспилотников для Украины. Ответственность за атаку взяла «антиизраильская группа»

В городе Пардубице утром 20 марта произошел поджог на территории предприятия, где разрабатываются и производятся беспилотники в том числе для Украины. Ответственность за поджог взяла на себя якобы антиизраильская группа The Earthquake Faction, Telegram-канал которой был создан накануне.

Огонь вспыхнул около 4:20 утра в промышленной зоне — загорелся складской ангар, после чего пламя перекинулось на соседнее административное здание. По данным спасателей, в помещении находились преимущественно строительные материалы, а не производственное оборудование. Пожар был локализован за несколько часов и полностью ликвидирован во второй половине дня. Пострадавших нет, угрозы для населения не выявлено.

Seznam Zprávy со ссылкой на представителя LPP Holding Мартину Тауберову отмечает, что беспилотники компании, оснащенные системами навигации с использованием искусственного интеллекта, применяются в Украине. Чешская инициатива «Подарок для Путина», собирающая средства на закупку дронов для украинской армии, написала:

«На мой взгляд, целью атаки стала компания LPP, которая также производит дроны „Дикая свинья“, на которые у нас сейчас проходит сбор средств. Поставки этих дронов на Украину, надеемся, не под угрозой».

К расследованию подключены Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью и контрразведка BIS. Полиция проверяет заявление о причастности к атаке конкретной группы и подчеркивает, что информация пока не подтверждена. Высшая прокуратура Чехии рассматривает произошедшее как возможный теракт.

Ответственность за поджог взяла на себя группа The Earthquake Faction. В опубликованном заявлении она назвала себя «международной подпольной сетью» и связала атаку с войной в секторе Газа, утверждая, что целью было предприятие, связанное с израильской оборонной промышленностью. Группа также опубликовала видео, на котором несколько человек проникают в помещение, похожее на офисно-складское, разливают из канистр жидкость и поджигают ее.

