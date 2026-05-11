ЕС ввел санкции против 16 человек и 9 организаций, работавших с похищенными украинскими детьми

Европейский союз добавил в санкционный список 16 физических лиц и семь организаций. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в официальном журнале ЕС 11 мая.

Под ограничения попали педагоги, руководители молодежных организаций и детских центров, в том числе работающих на оккупированных территориях Украины. В Брюсселе считают, что они размещали незаконно депортированных украинских детей и работали с ними. 

Санкции введены, в частности, против Нахимовского военно-морского училища Минобороны РФ, севастопольского отделения ДОСААФ и нескольких российских детских центров, включая «Алые паруса» в Евпатории, «Орленок» в Туапсе, «Смену» в Краснодарском крае и «Авангард» в Волгограде.

Кроме того, под санкции попали омбудсмены Мурманской и Астраханской областей, министр по делам молодежи Запорожской области и председатель Госкомитета молодежной политики Крыма.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов на территории Евросоюза.

В 2023 году Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Беловой-Львовой по подозрению в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий. 

