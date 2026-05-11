Британия ввела санкции против 85 лиц, включая пропагандистские структуры. В Лондоне ограничения назвали одними из самых жестких

Британские власти расширили санкционный список, добавив в него более 80 российских физических и юридических лиц. Помимо прочих, в него попали организации и люди, которые причастны к государственной пропаганде.

«Великобритания ввела санкции против причастных к принудительной депортации, идеологической обработке и милитаризации украинских детей, а также против тех, кто руководит информационными военными кампаниями России. В рамках одних из самых жестких на сегодняшний день операций Великобритания выявляет и пресекает враждебную деятельность России на различных фронтах, включая недавние попытки вмешательства в армянские выборы».

Среди фигурантов списка — Институт развития интернета (АНО «ИРИ») — НКО, созданное в 2015 году по инициативе администрации президента. В числе соучредителей — Российская Федерация и Министерство науки и образования. Возглавляет ИРИ Александр Гореславский. С начала полномасштабной российско-украинской войны организация финансирует пропагандистские проекты, на которые выделяют несколько миллиардов рублей.

В реестр также попали гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак и глава отдела стратегических направлений Тимофей Васильев. Сама организация оказалась под санкциями Лондона еще в конце 2024 года вместе с ООО «ГК Структура», а также Агентством социального проектирования. В новый санкционный список включили 49 человек, которых Лондон считает аффилированными с этой организацией.

Как писал The Insider, все три организации стоят за кремлевской сетью распространения фейковых новостей и связаны с ГРУ. Это, в частности, сеть ботов Doppelgänger, которая распространяет выдуманные антизападные и антиукраинские новости, опубликованные на сайтах — клонах известных изданий.

Британия также наложила ограничения на Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), который появился в 2017 году. Как писали СМИ (1,2), он выполняет функции think tank при администрации президента, в том числе разрабатывает «образ будущего» страны.

В реестре оказался и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи («Центр воина»), а также главы Росмолодежи — Григорий Гуров и «Юнармии» — Владислав Головин, директор луганского казачьего кадетского корпуса Андрей Устинских, детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко, детские лагеря «Сондовон» в Северной Корее, «Жемчужина», санаторий «Здравница», Центр изучения молодежной среды и мониторинга сетей, Севастопольский государственный университет.

