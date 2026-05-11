Жители иркутского Бодайбо снова остались без воды. Единственную насосную станцию выбросило на берег ледоходом

Городское поселение Бодайбо в Иркутской области уже вторые сути остается без холодной воды после того, как в ночь на 10 мая водозаборную станцию «Роса» вытолкало к берегу реки Витим льдами.

Как сообщил генеральный директор МУП «Тепловодоканал» Сергей Мазур, на которого ссылается городская администрация, ночью насос холодного водоснабжения на станции удалось запустить, однако он не может создать достаточное давление даже для прохождения фильтров механической очистки.

Власти рассматривают два варианта решения проблемы. Первый — запросить у золотодобывающих предприятий автономную дизельную насосную станцию, чтобы временно исключить станцию «Роса» из схемы водоподъема. Второй — установить на берегу промежуточный насос, который будет подавать воду на насос станции. Для этого уже демонтировали насос производительностью 400 кубометров в час вместе со шкафом управления с насосной станции городской бани.

В администрации заявили, что это позволит обеспечить город водой до повышения уровня воды в реке или до ввода в эксплуатацию новой станции «Роса».

Водовоз МУП «Тепловодоканал» начал доставлять воду для хозяйственных нужд из поселка Ежовка. Из-за удаленности точки заправки график подвоза соблюдать не удается, воду обещают отпускать в минимальных объемах — по одной-две бочки на человека.

Жителей города также попросили использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду «для предупреждения осложнения эпидемиологической ситуации».



В связи с ситуаций с 12 по 15 мая в Бодайбо не будут работать детские сады, школы перешли на дистанционное обучение, предупредили в администрации 11 мая.



30 января этого года в Бодайбо произошла крупная коммунальная авария, из-за которой более 1300 жителей остались без воды и отопления. При этом в городе температура опускались ниже –40°C, в результате чего замерз магистральный водовод и остановилась работа четырех котельных. В городе объявили режим ЧС локального характера. СК еще в январе возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ремонт водовода продолжался до весны, но еще в марте СМИ сообщали о новых авариях, а жители жаловались на грязную воду с запахом нефтепродуктов.



В конце февраля глава городского поселения Алексей Ботвин был задержан по статье о превышении должностных полномочий, а позже отправлен под домашний арест до 26 апреля. По этой уголовной статье ему может грозить до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, еще с декабря 2023-го Ботвин знал об изношенности водоводов в городе, но игнорировал эту проблему. В апреле его оштрафовали на 10 тысяч рублей по административному делу о неисполнении обязательств по защите населения в чрезвычайной ситуации.