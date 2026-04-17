Главу иркутского Бодайбо, где почти месяц не было отопления, оштрафовали на 10 тысяч рублей

Главу городского поселения Бодайбо Алексея Ботвина оштрафовали на 10 тысяч рублей за «неисполнение обязательств по защите населения в чрезвычайной ситуации». Из-за коммунальной аварии в населенном пункте этой зимой почти месяц не было отопления. Об этом сообщают «Люди Байкала». 

Протокол, как уточняет издание, составила прокуратура. По итогам проверки ведомство заявило, что администрация поселения не организовала должным образом подвоз воды жителям пострадавших домов, недостаточно контролировала работу аварийных бригад и помощь жителям. 

В итоге Ботвина оштрафовали на 10 тысяч рублей. 

Кроме того, он был задержан в конце февраля по статье о превышении должностных полномочий, а позже — отправлен под домашний арест до 26 апреля. По этой уголовной статье ему может грозить до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, еще с декабря 2023-го Ботвин знал об изношенности водоводов в городе, но игнорировал эту проблему.  

В городском поселении Бодайбо Иркутской области 30 января этого года произошла коммунальная авария, из-за которой более 1300 жителей остались без воды и отопления. Температура при этом в городе опускались ниже –40°C, в результате чего замерз магистральный водовод и остановилась работа четырех котельных. 

Без тепла и воды остался 141 дом, в котором проживает более 1300 человек (все население города, по данным администрации, составляет 11 736 человек) и две школы. В городе объявили режим ЧС локального характера. СК еще в январе возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Ремонт водовода продолжался до весны, но еще в марте СМИ сообщали о новых авариях, а жители жаловались на грязную воду с запахом нефтепродуктов. 

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

