Задержан глава иркутского Бодайбо, где почти месяц не было отопления

Задержан Алексей Ботвин, глава Бодайбинского городского поселения в Приангарье, где в конце января произошла крупная коммунальная авария, которую до сих пор ликвидируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Информации, с чем связано задержание, пока нет.

Обновлено: Ботвинe предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст.286 УК), сообщил Следственный комитет России. По версии следствия, коммунальная авария в Бодайбо произошла в результате непринятия должных мер городской администрацией в части реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

30 января в небольшом городе Бодайбо на востоке Иркутской области произошла коммунальная авария, из-за которой более 1300 жителей остались без воды и отопления. Температура воздуха в Бодайбо больше месяца была ниже –40°C, в результате замерз магистральный водовод, что привело к остановке четырех котельных. Без тепла и воды остался 141 дом, в котором проживает 1321 человек (все население города, по данным администрации, составляет 11 736 человек), а также две школы — общеобразовательная и коррекционная. В городе объявили режим ЧС локального характера.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В администрации города прошли обыски.

