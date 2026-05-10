Моди призвал индийцев экономить топливо и вернуться на удаленку из-за роста цен на нефть

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан экономить топливо, чаще пользоваться общественным транспортом, объединять поездки и вернуться к удаленной работе на фоне роста мировых цен на энергоносители. Об этом сообщает Reuters. Индийский телеканал Aaj Tak уточняет, что Моди выступил с этим призывом на митинге в Хайдарабаде.

Моди заявил, что из-за текущей мировой ситуации Индии необходимо «уделять пристальное внимание экономии иностранной валюты». По его словам, удаленная работа и онлайн-совещания, широко применявшиеся во время пандемии COVID-19, помогут стране сократить потребление топлива.

Моди также призвал индийцев чаще пользоваться метро и другим общественным транспортом, а по возможности — делить поездки с другими людьми. Индия остается третьим в мире импортером и потребителем нефти. На прошлой неделе власти страны заявили, что пока не рассматривают повышение цен на бензин и дизель, несмотря на рост мировых цен.

Кроме того, премьер попросил граждан как минимум на год отказаться от необязательных поездок за границу и не покупать золото, на импорт которого Индия тратит значительные суммы, особенно в свадебный сезон. Он также призвал семьи сократить потребление растительного масла, а фермеров — примерно вдвое снизить использование удобрений.

Моди выступил с призывом на фоне резкого роста цен на нефть из-за войны с Ираном и почти полной остановки судоходства через Ормузский пролив. Ранее Bloomberg писал, за два месяца после фактического закрытия пролива мир лишился более миллиарда баррелей поставок, а мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами. Среди наиболее уязвимых аналитики называют импортозависимые страны Азии.

