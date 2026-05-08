Фронтмен Tokio Hotel через суд добился удаления гомофобных постов члена «Альтернативы для Германии»

Солист группы Tokio Hotel Билл Каулитц через суд добился удаления гомофобных публикаций члена ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Юлиана Адрата. Как пишет Der Spiegel, земельный суд Гамбурга запретил Адрату распространять высказывания о сексуальной ориентации музыканта, сочтя их «целенаправленной дискредитацией».

Поводом для конфликта стали публикации Адрата в Twitter (X) в марте. Комментируя рекламу средств для волос с участием Каулитца, политик назвал ее «цивилизационным тотальным ущербом» и «непосредственным следствием так называемого феминизма». В другом посте он высмеивал гомосексуальность музыканта.

Адвокаты Каулитца потребовали от политика подписать обязательство больше не публиковать подобные высказывания, однако тот отказался. После этого юристы добились временного судебного запрета через суд Гамбурга. В решении суда, с которым ознакомился Der Spiegel, говорится, что публикации Адрата содержали «масштабное унижение заявителя», основанное на его сексуальной ориентации. После решения суда политик удалил пост.

Как отмечает Der Spiegel, Адрат и раньше был известен гомофобными высказываниями. В 2024 году его оштрафовали на €2000 за призыв к «искоренению трансгендеризма». Сейчас он занимает 15-е место в списке AfD на выборах в парламент Берлина и имеет шансы получить депутатский мандат.

Сам Каулитц в подкасте Kaulitz Hills заявил, что обычно не реагирует на подобные комментарии, однако в этот раз решил сделать исключение, потому что речь идет об «идиоте из AfD». Музыкант также предупредил, что сторонники партии, публикующие подобные сообщения, могут «чаще получать письма» от его юристов.

Билл и Том Каулитцы и раньше публично выступали против AfD. Перед парламентскими выборами в Германии они призывали голосовать «против правого поворота» и рассказывали, что оформили голосование по почте из США, где сейчас живут.