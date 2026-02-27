Суд в Кельне запретил называть партию «Альтернатива для Германии» экстремистской. Это «промежуточная победа» АдГ — эксперт

Административный суд Кёльна в четверг, 26 февраля, удовлетворил ходатайство партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая требовала не классифицировать ее как «экстремистскую» до принятия окончательного решения по делу. В мае 2025-го Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) официально назвало ее крайне правой экстремистской силой. О решении кёльнского суда пишет Legal Tribune Online (LTO) и Deutsche Welle.

Партия подала иск в суд на ведомство еще в мае, сразу после того, как оно назвало ее экстремистской. В Кёльне находится штаб-квартира BfV, поэтому АдГ обратилась именно в местный суд.

По мнению суда, хотя АдГ и делала ряд антиконституционных заявлений и предлагала некоторые противоречащие Конституции инициативы, это не было столь ярко выражено, чтобы можно было с уверенностью говорить об «антиконституционной тенденции в целом». Предвыборная программа партии также, решил суд, содержит «умеренное количество» антиконституционных тезисов, которые не наносят «особого вреда», пишет LTO.

Например, в постановлении суда затрагивается политика партии в отношении исповедующих ислам. В документе утверждается, что политические цели АдГ заключаются в том, чтобы наделить граждан Германии, исповедующих ислам, «юридически ущербным статусом», цитирует его DW.

В этой связи есть серьезные опасения, что, получив соответствующие политические возможности, АдГ захочет отменить свободу вероисповедания, которую сейчас гарантирует Конституция. В то же время суд решил, что подобная позиция партии не может «определять ее образ в целом».

Запрет называть партию экстремистской действует до тех пор, пока суд не вынесет решение по существу дела. Когда это произойдет, неясно. Решение суда в Кёльне также еще может быть обжаловано.

В АдГ приветствовали это решение. Лидер партии Алиса Вайдель написала в своем Twitter (Х), что оно «косвенно положило конец деятельности фанатиков, занимавшихся запретами», и назвала решение суда «победой для демократии и верховенства права».

«Промежуточная победа» АдГ

В разговоре с The Insider политолог и директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский называет это решение «промежуточной победой» для «Альтернативы для Германии»:

«Весомее здесь мнение Административного суда в Кёльне. Это судебная инстанция, и АдГ имела полное право, согласно германскому законодательству, подать иск, и она его выиграла. Это промежуточная победа АдГ и поражение ведомства по охране Конституции. Почему промежуточная? Потому что BfV, несомненно, подаст встречный иск, и мы посмотрим, какое решение примет суд в следующей ситуации.

Кроме того, речь идет именно об отмене статуса официально признанной правоэкстремистской силой организации. Однако ранее у АДГ уже был статус политической партии под подозрением в правом экстремизме. Тогда АдГ тоже подавала иск, но проиграла его. Вот эта формулировка про политическую партию, подозреваемую в правом экстремизме, остается работать и является законной, конституционной и правовой».

Для партии (как и любой другой организации) статус правоэкстремистской означает более пристальное внимание спецслужб, поясняет эксперт, — в том числе с применением спецсредств: «Сейчас эти возможности будут уменьшены, но это не значит, что АдГ может расслабиться и считать, что она полностью выиграла борьбу с германской правовой системой. Это временный успех, но партия по-прежнему будет находиться под наблюдением».

Немецкий политолог Алекс Юсупов отмечает, что подобное решение «предотвращает урон» для партии от этого статуса, но также называет его лишь временной мерой — до окончания разбирательства по делу:

«Есть процедура приостановки использования этого термина и связанных с этим полномочий Федерального ведомства по защите конституции, но это не значит, что при предстоящем еще основном рассмотрении не будет все возвращено в силу. Естественно, слово административного суда более весомое, но оно не финальное, потому что предварительное решение, а не решение по сути».

Само решение будет оставаться в силе до конца процесса, который будет длиться еще дольше, также обращает внимание депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский:

«Я думаю, что ведомства будут более аргументированно представлять свой кейс. Это показывает, что Германия и европейское пространство — это не какое-то неправовое государство, где можно так просто запретить или обозвать и запретить любую партию. И это контраргумент против всех тех обвинений из США или России, которые часто голословно звучат».

Это дело Стратиевский называет показательным для независимости немецкого суда и демократии в стране в целом:

«АдГ — это партия, которая не просто оппонирует действующей власти и правительству, а ставит под сомнение действующие конституционные основы государства, и которая выдвигает другую концепцию развития государства и общественно-правовой системы в стране. Эту партию буквально ненавидят миллионы людей в Германии. Тем не менее, она выиграла суд против германской спецслужбы, и это о многом говорит».



Вынося решение о признании партии экстремистской в мае прошлого года, BfV оценивало деятельность партии с точки зрения основных конституционных принципов — уважения к человеческому достоинству, демократии и верховенства права. Учитывались при этом не только партийная программа и заявления на федеральном уровне, но и поведение ее представителей, а также связи с другими праворадикальными структурами.

Ведомство тогда пришло к выводу, что партия исповедует этнически ориентированное понимание народа, несовместимое с основами демократического строя. Например, в решении BfV уточнялось, что АдГ не рассматривает граждан Германии, мигрировавших из стран с мусульманской культурой, как равноправных членов «немецкого народа».

