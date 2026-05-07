Исследователя репрессий на Урале отправили в СИЗО по делу о содействии терроризму

В Екатеринбурге задержали исследователя политических репрессий Олега Новосёлова, сообщает 66.RU со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам. Имя историка также появилось в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Как сообщили изданию в Верх-Исетском районном суде, Новосёлов арестован по статье о склонении или вербовке к содействию террористической деятельности.

Олег Новосёлов изучал политические репрессии на Урале, работал в архивах Свердловской области и участвовал в деятельности уральского отделения «Мемориала». Он также вел Telegram-канал, где публиковал найденные в архивах материалы о сталинском терроре и рассказывал о проблемах с доступом историков к делам репрессированных.

В начале апреля Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о запрете международного общества «Мемориал». После этого глава уральского отделения Алексей Мосин заявлял, что региональная организация прекратит работу.