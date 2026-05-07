Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.22

EUR

88.06

OIL

97.22

Поддержите нас

165

 

 

 

 

 

Новости

Исследователя репрессий на Урале отправили в СИЗО по делу о содействии терроризму

The Insider
Иллюстрация к материалу

В Екатеринбурге задержали исследователя политических репрессий Олега Новосёлова, сообщает 66.RU со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам. Имя историка также появилось в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Как сообщили изданию в Верх-Исетском районном суде, Новосёлов арестован по статье о склонении или вербовке к содействию террористической деятельности.

Олег Новосёлов изучал политические репрессии на Урале, работал в архивах Свердловской области и участвовал в деятельности уральского отделения «Мемориала». Он также вел Telegram-канал, где публиковал найденные в архивах материалы о сталинском терроре и рассказывал о проблемах с доступом историков к делам репрессированных.

В начале апреля Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о запрете международного общества «Мемориал». После этого глава уральского отделения Алексей Мосин заявлял, что региональная организация прекратит работу.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  3. Дипломатия дронов. Как Украина становится равноправным партнером на Ближнем Востоке и в Африке
  4. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте