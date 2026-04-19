В Томске закрыли сквер Памяти Жертв Политических Репрессий и убрали Камень скорби — власти утверждают, что на время

В Томске закрыли сквер Памяти Жертв Политических Репрессий, с его территории вывезли Камень скорби и другие мемориалы. Сообщение об этом появилось утром 19 апреля в Telegram-канале мэрии, однако вскоре было удалено.
В сообщении говорилось, что поводом для закрытия сквера стало сообщение от местного жителя о вероятности обрушения гаража, стоящего на склоне оврага. «Для укрепления склона в ближайшее время будет разработана проектная документация. До выполнения работ доступ в сквер будет ограничен, малые архитектурные формы и иные объекты, расположенные на территории, переданы на ответственное хранение в профильный департамент», — сообщили в мэрии.
Активист «Штаба кандидатов», кандидат в депутаты Томской областной думы Антон Исаков написал в своем Telegram-канале, что версия мэрии о причинах закрытия сквера выглядит неправдоподобно: «От памятника до кромки обрыва более 50 метров. В этом случае можно было локально оградить гараж, а не сам сквер». Позднее Исаков добавил, что «огорожена только центральная часть сквера, вдоль обрыва можно ходить». «7x7» сообщает, что сквер охраняет полиция.
Сквер Памяти Жертв Политических Репрессий в Томске был открыт в 1992 году по инициативе городской администрации и общества «Мемориал». Как пишет местное издание Vtomske.ru, Камень скорби и другие памятные знаки не раз подвергались атаке вандалов. Например, в 2015 и 2016 годах злоумышленники наносили на камень надписи и изображения, в том числе на нем писали имя Иосифа Сталина.