В Томске закрыли сквер Памяти Жертв Политических Репрессий и убрали Камень скорби — власти утверждают, что на время

В Томске закрыли сквер Памяти Жертв Политических Репрессий, с его территории вывезли Камень скорби и другие мемориалы. Сообщение об этом появилось утром 19 апреля в Telegram-канале мэрии, однако вскоре было удалено.

В сообщении говорилось, что поводом для закрытия сквера стало сообщение от местного жителя о вероятности обрушения гаража, стоящего на склоне оврага. «Для укрепления склона в ближайшее время будет разработана проектная документация. До выполнения работ доступ в сквер будет ограничен, малые архитектурные формы и иные объекты, расположенные на территории, переданы на ответственное хранение в профильный департамент», — сообщили в мэрии.